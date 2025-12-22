Si apre voragine gigantesca in un canale: barche risucchiate. I testimoni: “Pensavamo fosse un terremoto”

Strage sfiorata nello Shropshire: un’enorme voragine si è aperta in un canale, trascinando due barche e rilascia acqua nei campi. Dieci persone salvate dai vigili del fuoco.

Lunedì 22 dicembre, alle prime luci dell’alba, il silenzio dello Shropshire, nelle Midlands Occidentali, è stato squarciato da un boato improvviso: un'enorme voragine si è aperta nel canale di Whitchurch, inghiottendo due chiatte e riversando acqua a torrenti nei campi vicini. I testimoni hanno raccontato di aver temuto di trovarsi al centro di un terremoto.

Dieci persone sono state messe in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con prontezza tra fango scivoloso e correnti impetuose che trascinavano tutto ciò che incontravano. Quattro barche sono rimaste intrappolate: due completamente inghiottite dal cratere e una pericolosamente inclinata sul bordo, pronta a scivolare da un momento all’altro, mentre il canale attorno era ormai prosciugato.

Paul Smith-Storey, proprietario di una delle chiatte vicine, ha raccontato quei momenti concitati in un video pubblicato sul suo canale YouTube Narrowboat Life Unlocked: “La mia barca tremava, oggetti cadevano dappertutto. L’acqua scendeva a ondate e la corrente era così forte che sembrava volesse risucchiare tutto. Dovevo scendere subito.”

Tra i più colpiti, Bob Wood, 75 anni, era a bordo della sua chiatta quando il ‘sinkhole‘ l’ha risucchiata. “Mi sono alzato per andare in bagno e la barca si inclinava pericolosamente. Ho aperto la porta posteriore e l’acqua scorreva via sotto di me. Ho saltato dalla poppa proprio mentre quella parte sprofondava. La barca è volata in aria e sono atterrato in avanti”, ha raccontato. Con lucidità, Wood è corso ad aiutare il vicino, salvando un’altra vita in quel momento drammatico.

Lorraine Barlow, a bordo della The Singing Kettle, ha percepito immediatamente qualcosa di strano: la corrente sotto lo scafo e le corde di ormeggio tese, mentre la barca inclinava verso il centro del canale. “Sembrava un’esplosione, un cratere enorme”, ha commentato Sho Abdul, consigliere locale, definendo un vero miracolo il fatto che nessuno si sia fatto male.

Il Canal & River Trust e le autorità locali hanno immediatamente isolato la zona e chiuso al pubblico il tratto del canale, mentre squadre speciali indagano sulle cause del crollo e lavorano per ripristinare la sicurezza.

Paul Donnelly, della società Floating Holidays, ha sottolineato l’impatto a lungo termine: “Il canale è un polo turistico frequentato da visitatori da tutto il mondo. Questo crollo cambierà per mesi la vita delle attività locali e di chi ama navigare qui.”