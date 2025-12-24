Si allontana da casa dopo litigio coi genitori e scompare: si cerca Cristian Carta in Sardegna

Cristian Carta, 37 anni, è scomparso da Burcei (Cagliari) nella notte tra il 22 e il 23 dicembre dopo un litigio con i genitori. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari sono al lavoro per ritrovarlo.

Un’intera comunità è in apprensione per la scomparsa di Cristian Carta, 37 anni, di Burcei, nella città metropolitana di Cagliari. L’uomo, pare dopo un litigio con i genitori, si è allontanato da casa nelle prime ore del mattino di martedì 23 dicembre, facendo perdere ogni traccia di sé. Da quel momento, le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo un vasto dispiegamento di forze: carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico, corpo forestale e volontari locali. Anche elicotteri dei pompieri e droni con termocamera sorvolano la zona per cercare qualsiasi segnale utile al ritrovamento.

Il sindaco di Burcei, Simone Monni, ha lanciato un appello alla cittadinanza:

Ringrazio tutte le forze dell’ordine, dalla prefettura ai carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, soccorso alpino e unità cinofila, i volontari del Vab Sinnai Sarda Ambiente, il corpo forestale, la polizia municipale e tutte le persone che volontariamente stanno dando una mano alle ricerche di Cristian, nonostante il meteo e il buio. Qualsiasi informazione utile per ritrovarlo deve essere comunicata immediatamente alle autorità".

Cristian Carta è descritto come un uomo alto circa 1,65 m, con capelli e barba castano scuro. Al momento della scomparsa indossava una felpa con cappuccio grigia, pantaloni felpati scuri e scarpe blu. Si era allontanato dalla sua abitazione in direzione di via delle Ciliegie intorno alle 3 del mattino, lasciando la famiglia e gli amici nel timore più totale. La madre ha prontamente sporto denuncia, attivando il piano provinciale per le persone scomparse, che prevede il coordinamento di più enti e un’attività di ricerca capillare sul territorio.

Sul terreno, squadre di soccorso scandagliano sentieri, strade secondarie e aree boschive, mentre le unità cinofile setacciano la zona cercando qualsiasi traccia. I droni in volo con termocamera permettono di sorvolare rapidamente le aree più impervie, aumentando le possibilità di individuare Cristian. Il sindaco Monni ha sottolineato l’impegno incessante di tutti gli operatori coinvolti, ma ha anche evidenziato la collaborazione fondamentale dei cittadini: