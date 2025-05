Serpente causa guasto alla linea elettrica, alta velocità Tokyo-Osaka in tilt: treni fermi per quasi 2 ore

In Giappone una delle linee ferroviarie ad alta velocità più trafficate del Paese si è fermata dopo che un serpente si è impigliato in una linea elettrica, provocando un’interruzione di corrente. Mercoledì 30 aprile i treni della Tokaido Shinkansen, in servizio tra Tokyo e Osaka, sono stati costretti a fermarsi per quasi due ore. L’animale, trovato morto, era lungo un metro.