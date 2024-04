video suggerito

Sul treno spunta serpente, treno alta velocità giapponese costretto a ritardo mai visto: 17 minuti Un ritardo irrisorio se paragonato a molti altri standard ferroviari ma in Giappone il treno ad alta velocità Shinkansen è noto per la sua efficienza e velocità. La compagnia ferroviaria ha dichiarato che sta ancora indagando sul motivo per cui il serpente è apparso nella carrozza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La proverbiale precisione dei treni giapponesi è stata messa a dura prova da un serpente che si è introdotto tra le carrozze di un convoglio alta velocità in qualche modo e ha costretto le autorità nipponiche a sopprimente l'intero treno. È accaduto martedì scorso su uno dei famosi treni ad alta velocità giapponesi, uno Shinkansen, e ha fatto notizia non tanto per la presenza inconsunta del rettile, ma soprattutto per il notevole ritardo accumulato dal treno: ben 17 minuti.

Un ritardo irrisorio se paragonato a molti altri standard ferroviari ma in Giappone il treno ad alta velocità Shinkansen è noto per la sua efficienza e velocità fino a 320 chilometri all'ora e i passeggeri si aspettano una ferrea garanzia di affidabilità in qualsiasi condizione. Lo spiacevole inconveniente nel pomeriggio di martedì, alle 17:20 in punto, quando un treno Shinkansen Tokaido, partito da Nagoya, è arrivato alla stazione di Tokyo. Alcuni passeggeri appena scesi, infatti, hanno riferito al personale della stazione che c'era un serpente in un vagone.

Il personale quindi si è subito messo alla caccia dell'animale e lo ha poi trovato nella sesta carrozza. Si trattava di un piccolo serpente di circa 40 centimetri, catturato con successo e affidato poi alle autorità locali. L'inconveniente però ha costretto la compagnia a sopprimere il treno per il ritorno. Il convoglio ferroviario infatti doveva ripartire per la stazione di Shin-Osaka ma l'incidente ha costretto la compagnia Japan Railway Company a cambiare urgentemente treno per la tratta, con un ritardo di 17 minuti che ha interessato 630 persone.

La razza del serpente è sconosciuta ed è in corso una indagine per determinare come il serpente sia salito a bordo. Secondo JR Tokai, il serpente si trovava nella carrozza n. 6 del treno da 16 carrozze. Gli ispettori dell'azienda lo hanno catturato e consegnato al centro sanitario pubblico. La compagnia ferroviaria ha dichiarato che sta ancora indagando sul motivo per cui il serpente è apparso nella carrozza, ricordando che i regolamenti vietano di portare serpenti nelle carrozze dei treni Shinkansen.