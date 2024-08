video suggerito

Tifone Shanshan si abbatte sul Giappone, venti a 250 km/h: morti, blackout, danni e un milione di evacuati Le autorità giapponesi hanno avvertito che il Tifone Shanshan potrebbe essere una delle tempeste più forti che abbiano mai colpito la regione e i governi locali hanno emesso ordini di evacuazione per un milione di residenti in diverse prefetture, chiuso fabbriche e aeroporti. Dopo aver toccato terra oggi, purtroppo si registrano già i primi decessi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allerta meteo massima in Giappone dove l’atteso tifone Shanshan si è abbattuto oggi sulle cose del sud del Paese asiatico portando distruzione, danni e purtroppo anche morti. Secondo le autorità locali, il tifone ha toccato terra nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 29 agosto, nella prefettura di Kagoshima, nel Giappone sudoccidentale. Nonostante la popolazione fosse stata preparata al peggio, con circa un milione di evacuati, purtroppo si registrano già i primi decessi.

Tre persone sono morte, una è dispersa, due sono rimaste gravemente ferite e cinque hanno riportato ferite lievi a causa del tifone, secondo quanto comunicato dal segretario capo di gabinetto Yoshimasa Hayashi. Le immagini che arrivano dal Paese mostrano anche ingenti danni con muri divelti, vetri delle finestre degli edifici rotti e oggetti sparsi per strada.

Il tifone Shanshan ha toccato terra intorno alle 8 di giovedì, ora locale, nei pressi della città di Satsumasendai, nell'isola sud-occidentale di Kyushu, come ha comunicato l'agenzia meteorologica giapponese. La stessa fonte indica che la tempesta si è indebolita mentre si avvicinava all'isola, ma può ancora flagellare il Paese con raffiche di vento intense, piogge torrenziali e il rischio di frane e inondazioni.

Leggi anche Vaiolo delle scimmie, registrato il primo caso di Mpox anche in Pakistan

I venti, inizialmente oltre i 250 chilometri orari, toccando terra sono scesi a circa 200 km/h. Le autorità hanno avvertito che la tempesta potrebbe essere una delle più forti che abbiano mai colpito la regione e i governi locali hanno emesso ordini di evacuazione per un milione di residenti in diverse prefetture, chiuso fabbriche e aeroporti. "Dato che questo tifone si sta muovendo lentamente, la quantità totale di pioggia potrebbe essere piuttosto elevata", ha avvertito Hayashi.

Le raffiche hanno provocato estesi black out elettrici in varie prefetture. A partire dalle ore 9 di giovedì oltre 250.000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica in sette prefetture.

Dopo aver colpito Kyushu, si prevede che la tempesta si avvicini alle regioni centrali e orientali del Giappone compresa la capitale Tokyo, intorno al fine settimana. Per questo son state evacuate numerose località mentre le compagnie aeree hanno annunciato la cancellazione di oltre 600 voli e i servizi ferroviari sono stati sospesi in molte aree. Anche le principali case automobilistiche, tra cui Toyota e Nissan, hanno sospeso le attività in alcune o tutte le fabbriche nazionali a causa della tempesta.