Improvvisa esplosione al centro di addestramento della polizia, almeno tre agenti morti a Los Angeles

Almeno tre poliziotti statunitensi sono rimasti uccisi venerdì una improvvisa esplosione avvenuta in un centro di addestramento dello sceriffo della contea di Los Angeles, in Usa. L'esplosione è stata segnalata intorno alle 07:30 ora locale di oggi, le 16:30 del pomeriggio in Italia, quando sul posto sono accorsi numerosi servizi di emergenza tra polizia locale e federale, oltre a vigili del fuoco e ambulanze.

La struttura dove è avvenuta l'esplosione, l'Eugene Biscailuz Center Academy Training, si trova a East Los Angeles ed è abitualmente utilizzata dalle forze di polizia locale. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l'esplosione ma sul posto sono intervenute le squadre di artificieri che stanno operando nella zona della deflagrazione. Nel frattempo il centro di addestramento è stato evacuato e le strade della zona sono state chiuse.

Secondo un portavoce dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, l'esplosione sarebbe avvenuta nel parcheggio dello Special Enforcement Bureau della struttura ma non è chiaro al momento se sia avvenuta durante un'operazione di addestramento.

"Ho appena parlato con il procuratore degli Stati Uniti Bill Essayli di quello che sembra essere un terribile incidente che ha ucciso almeno tre persone in un centro di addestramento delle forze dell'ordine a Los Angeles", ha scritto su X il procuratore generale Pamela Bondi, aggiungendo: "I nostri agenti federali sono sul posto e stiamo lavorando per saperne di più. Vi prego di pregare per le famiglie degli agenti dello sceriffo uccisi"

Il Dipartimento per la sicurezza interna ha affermato che sta collaborando con le forze dell'ordine locali e federali per affrontare l'incidente così come piena collaborazione è stata offerta dal governatore della California e dalla sindaca di Los Angeles. Quest'ultima ha spiegato che gli investigatori addetti alla lotta contro gli incendi dolosi e gli artificieri del dipartimento di polizia di Los Angeles stanno "operando presso il centro di addestramento" dove è avvenuto il fatto.