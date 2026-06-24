Governo Meloni, la premier chiude scontro con Trump e sminuisce Vannacci: “Alle elezioni contano centrodestra e centrosinistra”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. La presidente del Consiglio è stata chiamata a rispondere ancora una volta sui continui attacchi che Donald Trump le ha rivolto negli ultimi giorni. Cercando di chiudere la vicenda, Meloni ha detto che non intende alimentare le polemiche e che i rapporti tra Italia e Stati Uniti restano solidi: nella politica estera "non cambia nulla". Parlando invece di Roberto Vannacci, la premier ha evitato di prendere posizione in modo esplicito: si è limitata a dire che alle elezioni conterà solo la scelta tra centrodestra e centrosinistra; come a dire che chi non voterà per l'attuale coalizione di maggioranza (scegliendo ad esempio Vannacci) farà comunque un favore al campo largo.