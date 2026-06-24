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Governo Meloni, la premier chiude scontro con Trump e sminuisce Vannacci: “Alle elezioni contano centrodestra e centrosinistra”: news in diretta

Le notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Donald Trump: la presidente del Consiglio ha detto che le parole del presidente non devono influenzare i rapporti tra Usa e Italia e che non vuole alimentare lo scontro. In un’intervista Meloni ha parlato di Vannacci, dicendo che alle elezioni conterà solo se i cittadini scelgono centrodestra o centrosinistra. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.

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24 Giugno 2026, 06:30
A cura di Luca Pons
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Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. La presidente del Consiglio è stata chiamata a rispondere ancora una volta sui continui attacchi che Donald Trump le ha rivolto negli ultimi giorni. Cercando di chiudere la vicenda, Meloni ha detto che non intende alimentare le polemiche e che i rapporti tra Italia e Stati Uniti restano solidi: nella politica estera "non cambia nulla". Parlando invece di Roberto Vannacci, la premier ha evitato di prendere posizione in modo esplicito: si è limitata a dire che alle elezioni conterà solo la scelta tra centrodestra e centrosinistra; come a dire che chi non voterà per l'attuale coalizione di maggioranza (scegliendo ad esempio Vannacci) farà comunque un favore al campo largo.

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Governo Meloni, le ultime notizie in diretta

Giorgia Meloni, parlando degli ultimi attacchi di Donald Trump, ha detto che non cambieranno le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Sulla crescita di Roberto Vannacci nei sondaggi, invece, ha ribadito che alle elezioni chi non vota per il centrodestra darà, di fatto, un aiuto al centrosinistra.

A cura di Luca Pons
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