Governo Meloni, la premier chiude scontro con Trump e sminuisce Vannacci: “Alle elezioni contano centrodestra e centrosinistra”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. La presidente del Consiglio è stata chiamata a rispondere ancora una volta sui continui attacchi che Donald Trump le ha rivolto negli ultimi giorni. Cercando di chiudere la vicenda, Meloni ha detto che non intende alimentare le polemiche e che i rapporti tra Italia e Stati Uniti restano solidi: nella politica estera "non cambia nulla". Parlando invece di Roberto Vannacci, la premier ha evitato di prendere posizione in modo esplicito: si è limitata a dire che alle elezioni conterà solo la scelta tra centrodestra e centrosinistra; come a dire che chi non voterà per l'attuale coalizione di maggioranza (scegliendo ad esempio Vannacci) farà comunque un favore al campo largo.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Giorgia Meloni, parlando degli ultimi attacchi di Donald Trump, ha detto che non cambieranno le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Sulla crescita di Roberto Vannacci nei sondaggi, invece, ha ribadito che alle elezioni chi non vota per il centrodestra darà, di fatto, un aiuto al centrosinistra.