Seppellisce in giardino il suo cane morto ma due giorni dopo l’animale riappare vivo e vegeto Nessuna resurrezione, la donna semplicemente aveva sbagliato animale ma se il cane non fosse tornato non se ne sarebbe mai accorta pensando che in quella tomba ci fosse il suo fedele Maisie.

A cura di Antonio Palma

Credendolo ormai morto, una donna ha seppellito il suo cane nel giardino di casa allestendo per lui anche una piccola tomba. Così è stata enorme la sorpresa quando due giorni dopo l'animale si è presentato davanti alla porta di casa vivo e vegeto.

La singolare storia arriva dall'Inghilterra dove la protagonista, la 26enne Codie Hutton, è passata in pochi giorni dal dolore per aver perso un amico fedele che era rimasto con lei per nove anni, alla gioia di vederlo di nuovo scorrazzare per il suo giardino.

Nessuna resurrezione, però, la donna semplicemente aveva sbagliato animale ma se il cane non fosse tornato non se ne sarebbe mai accorta pensando che in quella tomba ci fosse il suo fedele Maisie, un esemplare di Springer spaniel inglese.

Tutto è iniziato la sera del 5 novembre scorso quando la donna ha scoperto che il suo cane era improvvisamente sparito. La giovane ha cercato invano il suo animale domestico per tutta la notte, anche con l'aiuto di amici e dei volontari di un gruppo locale, tanto che alla fine pensava di averlo perso per sempre.

I suoi timori peggiori sono stati apparentemente confermati quando i resti appiattiti di un animale sono stati trovati due giorni dopo sulla superstrada locale vicino a Woodbridge, nel Suffolk, dove il cane era scomparso. I colori e la stazza corrispondevano e così alla 26enne non è rimasto che raccogliere quei resti e seppellirli, insieme a una foto di lei e del figlio Taylen nel loro giardino di casa.

Quando due giorni dopo ha rivisto l'animale non credeva ai suoi occhi, solo così ha capito che quella nella tomba vi era una povera volpe investita e che solo per puro caso somigliava alla sua Maisie.