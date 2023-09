Segue le indicazioni di Maps e muore precipitando da un ponte crollato: la famiglia fa causa a Google Philip Paxson, 47enne padre di due figlie, è morto lo scorso anno nel North Carolina dopo essere finito col suo fuoristrada in un torrente. Ora i familiari hanno deciso di intentare causa per negligenza al colosso tecnologico Google. Sarebbe stata l’app a indirizzarlo verso il ponte crollato.

A cura di Susanna Picone

Il luogo dell’incidente e la vittima con sua moglie

I familiari di un uomo morto in un incidente stradale hanno deciso di far causa a Google. Il perché? Philip Paxson, un uomo di 47 anni del North Carolina, negli Stati Uniti, sarebbe morto in seguito a un incidente in qualche modo “causato” da Google Maps.

A quanto ricostruito, infatti, il 47enne è morto precipitando con la sua auto da un ponte crollato mentre seguiva le indicazioni stradali fornite da Google Maps. A dar notizia dell’accaduto, che risale a un anno fa, sono i media americani.

Lo scorso 30 settembre 2022 Paxson, un rivenditore di apparecchi medici sposato e padre di due figlie, stava guidando di notte verso casa a Hickory dopo aver partecipato alla festa di compleanno della figlia di 9 anni, quando a un certo punto il suo fuoristrada è finito in un torrente innevato. L’uomo è così morto annegato a bordo della sua auto.

Il ponte crollato

E ora, a un anno di distanza, i familiari hanno deciso di intentare causa per negligenza al colosso tecnologico Google. Hanno spiegato che Paxton non conosceva la zona in cui si trovava e per questo si era affidato alle indicazioni di Google Maps per tornare a casa. Ma Google lo avrebbe indirizzato verso un ponte crollato nove anni prima e mai più riparato. E non c'erano, secondo quanto è stato accertato, segnali lungo la strada che avrebbero dovuto segnalare il pericolo per il ponte crollato.

I familiari del 47enne hanno fatto infatti causa anche ai responsabili della viabilità locale per la totale assenza di indicazioni di pericolo e barriere. “Le nostre ragazze chiedono come e perché è morto il loro papà, e io non ho parole per loro perché, da adulta, non riesco ancora a capire come i responsabili delle indicazioni GPS e del ponte abbiano potuto agire con così poco riguardo per la vita umana”, ha detto Alicia Paxson, la moglie della vittima, in un comunicato.