Il video del ponte crollato in Cina: camion sospeso nel vuoto, autista resta intrappolato nella cabina Un ponte sul fiume Houzi, nella provincia di Guizhou, è crollato a causa di una frana provocata da piogge torrenziali, lasciando un camion sospeso nel vuoto. I soccorsi hanno salvato l'autista intrappolato. Le autorità hanno avviato un'indagine per valutare i danni e pianificare il ripristino della viabilità.

A cura di Biagio Chiariello

Un drammatico incidente ha scosso la provincia sud-occidentale di Guizhou, in Cina, dove il crollo parziale di un ponte ha lasciato un camion sospeso nel vuoto. Il cedimento della struttura, avvenuto lungo l’autostrada Xiamen–Chengdu, tra Sandu County e Rongjiang County, è stato causato da una frana innescata dalle intense piogge torrenziali che da giorni flagellano la regione.

Il viadotto, che attraversa il fiume Houzi, si è spezzato improvvisamente intorno alle 7:40 del mattino, quando diversi veicoli stavano transitando. Uno dei pilastri principali, indebolito dal terreno saturo d’acqua, ha ceduto, provocando il parziale crollo della carreggiata. Un camion rosso, carico, non è riuscito a fermarsi in tempo ed è rimasto pericolosamente in bilico: la cabina è sospesa nel vuoto, mentre il rimorchio resta appoggiato sul tratto di asfalto crollato. Un video diffuso sui social ha mostrato la scena drammatica, che ha immediatamente attirato l’attenzione nazionale.

Le piogge intense che da giorni colpiscono Guizhou hanno saturato il terreno e causato frane diffuse, mettendo a dura prova le infrastrutture della regione montuosa, nota per la sua fragilità geologica. Questi fenomeni estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, rendono necessarie misure preventive e interventi urgenti per garantire la sicurezza pubblica.

Sul posto sono intervenute con rapidità squadre dei vigili del fuoco e unità specializzate in salvataggi complessi su strutture instabili. La priorità era mettere in sicurezza l’autista intrappolato all’interno della cabina sospesa. Per evitare movimenti pericolosi, i soccorritori hanno ancorato il camion con robuste funi d’acciaio e, grazie a piattaforme mobili antiribaltamento, sono riusciti ad aprire la cabina e liberare l’uomo.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni, rallentando l’arrivo dei mezzi di soccorso e rendendo rischiosi ogni movimento intorno e sotto la struttura danneggiata.

Il dipartimento dei trasporti della provincia di Guizhou ha seguito costantemente l’evoluzione dell’incidente, aggiornando in tempo reale cittadini e media tramite canali ufficiali come l’app WeChat. In un comunicato si legge: “Il ponte sul fiume Houzi è collassato a seguito di una frana provocata dalle forti piogge”.

Le autorità locali hanno avviato una dettagliata indagine tecnica per valutare i danni subiti dal viadotto e pianificare il ripristino della viabilità, coinvolgendo ingegneri strutturisti e geologi. L’obiettivo è non solo ricostruire, ma anche individuare soluzioni che possano prevenire il ripetersi di simili crolli, tenendo conto delle sempre più frequenti condizioni meteorologiche estreme.