Scoppia un incendio in una casa di riposo a Belgrado: 8 persone morte e 7 feriti Otto persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in una casa di riposo a Barajevo, un comune alla periferia sud di Belgrado: qui nella notte è scoppiato un incendio che in poco tempo ha invaso alcune stanze.

A cura di Giorgia Venturini

Paura in una casa di riposo a Barajevo, un comune alla periferia sud di Belgrado. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, verso le 3.30 di questa mattina è scoppiato un incendio che in poco tempo ha invaso alcune stanze. A dare la notizia è la tv di Stato serba. Purtroppo ci sono vittime: otto persone non sono riuscite a uscire in tempo dalla struttura e sono morte. Altre sette sono rimaste ferite.

Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Dai primi accertamenti dei soccorritori giunti sul posto si tratterebbe di un incendio doloso. Ma saranno le verifiche dei prossimi giorni a capire nel dettaglio cosa sia successo. Al momento si sa con certezza che nella notte nella casa di riposo erano presenti 30 persone. Un funzionario per la gestione delle emergenze citato da Rts, Luka Causic, ha così commentato quanto accaduto: "È una tragedia enorme, ma poteva andare anche peggio". Nulla sono serviti i tempestivi interventi per salvare le vittime.

Il ministro serbo dell'Assistenza sociale, Nemanja Starovic, parlando alla tv di Stato serba Rts, ha spiegato che si sta procedendo per capire le cause dell'incendio e che si indaga su un incidente doloso: dalle indagini svolte fino ad ora risulterebbe che ad appiccare l'incendio sia stato uno dei residenti della casa di riposo che risulta fra i morti. "Le squadre di soccorso hanno reagito rapidamente, ma purtroppo l'incendio era già divampato e otto persone hanno perso la vita", ha spiegato il ministro. Fonti mediche riferiscono che almeno uno dei feriti è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto anche il procuratore della città che ha avviato le indagini.