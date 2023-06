Sconosciuti versano acido muriatico sugli scivoli al parco, bimbi ustionati: “Pensavamo fosse acqua” Secondo le autorità locali statunitensi, i piccoli sarebbero venuti in contatto con una sostanza chimica che qualcuno ha versato sugli scivoli del parco. Una inchiesta ha stabilito che il liquido, che era stato versato su almeno tre scivoli, era acido muriatico.

A cura di Antonio Palma

Una tranquilla giornata al parco si è trasformata in un incubo per alcuni bambini statunitensi del Massachusetts. Dopo essersi diverti tra altalene e scivoli, infatti, i due fratellini si sono ritrovati con la pelle ricoperta di bolle e vesciche, vittime da ustioni da acido. Secondo le autorità locali i piccoli sarebbero venuti in contatto con una sostanza chimica che qualcuno ha versato sugli scivoli del parco.

“Siamo andati al mattino presto, eravamo i primi e ho lasciato che i bambini andassero a giocare da soli. Ho notato che c'era del liquido sul fondo degli scivoli ma ho pensato che fosse acqua piovana", ha dichiarato ai giornali locali la madre dei piccoli feriti, la signora Ashley Thielen. È stata lei ad allertare i soccorsi poco dopo quando i piccoli hanno iniziato ad accusare dolori alla pelle.

“Il mio bambino di un anno ha iniziato a piangere, quindi ho capito che questo liquido che avevano intorno non era acqua” ha detto la donna. Secondo un comunicato stampa dei vigili del fuoco di Longmeadow, dove si sono consumati i fatti domenica scorsa, a versare l’acido sarebbero stati alcuni vandali.

Una inchiesta congiunta del dipartimento di polizia locale, dei vigili del fuoco e dell’amministrazione comunale ha stabilito che il liquido, che era stato versato su almeno tre scivoli, era acido muriatico. La sostanza viene utilizzato per pulire e disinfettare la vicina piscina ed è conservato in un magazzino all’interno dello stesso parco dove qualcuno si è introdotto per mettere in atto il blitz.

I funzionari ritengono che i sospetti abbiano fatto irruzione del magazzino dove i prodotti chimici della piscina erano stati "adeguatamente conservati in un'area protetta" e abbiano portato via bottiglie con la sostanza. “È stato fatto un grande sforzo per entrare in questo spazio. Sospettiamo che gli autori possano aver subito ustioni da acido alle mani o alle braccia e che i loro vestiti possano avere segni del contatto con l'acido", afferma il comunicato.

I bimbi soccorsi e trasportati in ospedale sono stati medicati ma fortunatamente hanno riportato per lo più ferite da ustioni superficiali e stanno bene. Il parco giochi intanto è stato pulito da una ditta specializzata anche se le attrazioni interessate restano recintate per cautela mentre il resto del parco è aperto. Le indagini intanto proseguono per accertare i responsabili. La polizia ha esaminato il locale del furto e sta vagliando tute le telecamere della zona.