Scomparsa da 4 anni, 18enne si presenta a sorpresa in una stazione di polizia: “I miracoli esistono”

A cura di Susanna Picone

È una storia dai contorni ancora da chiarire quella che arriva dagli Stati Uniti, dove una ragazza che quattro anni fa era praticamente scomparsa nel nulla si è presentata a sorpresa in una piccola stazione di polizia.

Protagonista di questa storia è Alicia Navarro, oggi diciottenne. Quattro anni fa, era il 15 settembre del 2019, Alicia era solo una adolescente quando scomparve in Arizona. In casa lasciò un bigliettino: “Scappo, ma tornerò, lo giuro. Scusate”.

Come raccontato i quotidiani americani, per tanto tempo l’hanno cercata Fbi e il Center for Missing and Exploited Children: negli anni sono arrivate migliaia di segnalazioni, ma di lei nessuna traccia.

Fino alla “sorpresa” di martedì scorso, quando la giovane donna si è presentata in una stazione di polizia in Montana, non lontano dal confine fra Stati Uniti e Canada, chiedendo di essere rimossa dall'elenco delle persone scomparse.

Immediatamente la polizia, dopo averla identificata, ha avvertito la famiglia della giovane. La mamma di Alicia ha manifestato la sua felicità per il lieto fine con un post su Facebook: "I miracoli esistono", ha scritto facendo riferimento appunto al ritorno della figlia scomparsa.

La donna ha detto di aver pensato che la ragazza fosse stata attirata da qualcuno e per questo si era allontanata da casa. "Per tutti coloro che hanno perso i propri cari, usate questo caso come esempio. I miracoli esistono. Non perdere mai la speranza e combatti sempre", ha detto la mamma rivolgendosi a quanti stanno vivendo una situazione simile alla sua.

I media americani scrivono che la ragazza è apparsa in buone condizioni di salute quando si è presentata dai poliziotti, ma ancora è tutto da chiarire cosa abbia fatto in questi quattro anni lontana da casa e anche come sia arrivata dall’Arizona in Montana.

Intanto l’incontro con sua madre è stato descritto come "emotivamente travolgente": la diciottenne si è molto scusata per quello che ha fatto passare alla famiglia.