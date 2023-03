Scomparsa da 2 settimane, 13enne trovata rinchiusa a casa di un uomo che aveva conosciuto online Una ragazza di 13 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa in Texas (Stati Uniti) due settimane fa, è stata ritrovata sana e salva nella dependance di una proprietà a circa 60 miglia da Charlotte, in Carolina del Nord: era stata rapita da un 34enne che aveva conosciuto online e che è stato arrestato.

Una 13enne residente in Texas, Stati Uniti, di cui era stata denunciata la scomparsa due settimane fa, è stata ritrovata sana e salva nella dependance della casa di un uomo di 34 anni nella contea di Davidson, a sud di Winston-Salem, in Carolina del Nord. I due si erano conosciuti online e lui l'aveva convinta a incontrarsi.

Il 34enne, identificato come Jorge Ivan Santos Camacho, è stato arrestato per sottrazione di minore, stupro e altre accuse, hanno spiegato gli investigatori del Dipartimento di polizia locale. Come ha ricostruito lo sceriffo della contea di Davidson, Richie Simmons, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nelle scorse ore, la ragazzina era scomparsa da Dallas circa due settimane, dopo aver conosciuto l'uomo online.

"L'ha convinta a lasciare la sua casa", ha spiegato lo sceriffo. Subito dopo la denuncia, scattata l'1 marzo, anche l'Fbi si era messa sulle tracce della 13enne. Fondamentali per il ritrovamento della ragazza sono stati i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza vicino alla casa della famiglia di lei, che hanno immortalato un veicolo registrato a un indirizzo nella contea di Davidson.

Gli investigatori hanno trovato l'auto sospetta e hanno fermato il proprietario mentre usciva di casa, ha aggiunto lo sceriffo. Hanno così scoperto che 13enne era stata rinchiusa nella dependance di una proprietà a Lexington, a circa 60 miglia da Charlotte, dove è stata trovata sana e salva.

È stata trasferita in ospedale per le analisi e le cure del caso, anche se non "mostrava ferite di alcun tipo", e poi è stata accompagnata dai suoi genitori in Texas. Jorge Ivan Santos Camacho è stato arrestato e la sua cauzione è stata fissata a 1,25 milioni di dollari. Se condannato, rischia l'ergastolo.

Lo sceriffo della contea di Davidson ha infine avvertito i genitori che casi come questi stanno diventando più frequenti e che si dovrebbe incrementare il controllo dell'attività dei minorenni sui social media. "Come genitori, dovete essere saggi e capire il pericolo che corrono i vostri bambini. Per favore aiutateci. Ringrazio Dio che siamo riusciti a trovare questa ragazza, ma potrebbe non essere sempre così".