Scimmia rapisce neonato e lo getta in un pozzo facendolo annegare: orrore in India Il dramma è accaduto a Gadhi Kalanjar, un villaggio dell’Uttar Pradesh, appena 34 km a sud di Delhi. Le scimmie, che normalmente si muovono in gruppo, costituiscono un serio problema in tutta l’India.

Un incidente scioccante quello avvenuto in India. Un neonato di poco più di tre mesi è stato ucciso da una scimmia che, dopo averlo afferrato, lo ha gettato in un pozzo facendolo annegare. Il dramma è accaduto a Gadhi Kalanjar, distretto di Bagpat, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. A darne notizia è Times of India. Il piccolo Keshav Kumar stava dormendo accanto a sua nonna in una stanza all'ultimo piano dell'edificio dove viveva, la porta era aperta quando le scimmie lo hanno trascinato via, ha detto OP Singh, ufficiale della stazione di Chandinagar (SHO). Scoperta la culla vuota, i genitori e i nonni hanno dato l'allarme e iniziato le ricerche; ma solo dopo alcune ore hanno trovato il corpicino che galleggiava nel pozzo, poco lontano dall'abitazione.

I genitori del bambino, Prince e Komal, che sono ancora sotto shock, hanno già in precedenza scimmie avevano cercato di portare via quello che era il loro unico figlio, ma il tentativo è stato sventato dai parenti.

"La minaccia delle scimmie è un problema importante e stiamo informando i funzionari forestali affinché intraprendano le azioni necessarie", ha detto OP Singh. Sia nelle città sia nelle aree rurali indiane sono frequenti le aggressioni di scimmie alle persone, i furti, o la devastazione dei raccolti nelle campagne. Le autorità stanno tentando di avviare campagne di sterilizzazione per ridurne il numero e la pericolosità, ma senza grandi risultati.

Lo scorso dicembre è spopolata la notizia (comunque da verificare) arrivata da Majalgaon, cittadina del distretto di Beed nel Maharashtra indiano secondo la quale alcune scimmie – per "vendetta", avevano scritto molti giornali – avrebbero ucciso 250 cani dopo che un piccolo di scimmia femmina era stato ferito a morte da alcuni cani randagi.