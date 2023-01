Scende dall’auto per rispondere al telefono: un attimo dopo un masso enorme schiaccia la macchina Mauricio Henao non ha dubbi: quella telefonata gli ha salvato la vita. L’uomo aveva appena parcheggiato sulla Pacific Coast Highway a Malibu, in California, quando si è accorto della frana dietro di lui.

A cura di Biagio Chiariello

È sceso dalla sua auto per rispondere a una telefonata pochi istanti prima che la macchina venisse schiacciata da un enorme masso. Mauricio Henao ha raccontato all'emittente KTLA 5 che aveva appena parcheggiato sulla Pacific Coast Highway a Malibu, in California, quando il telefonino e squillato ed è sceso. È stato in quel momento che ha sentito i "fragori" delle rocce sulla collina dietro di lui che iniziavano a scivolare.

"Ero al posto di guida, sono uscito, ho ricevuto una chiamata, e poco dopo l'auto era stata distrutta", ha detto Mauricio. Un masso di 1,2 metri di diametro aveva schiacciato il tetto della sua berlina, mentre rocce e detriti ostruivano quattro corsie, ha riferito KTLA. "I parabrezza sono tutti rotti e il telaio dell'auto è ora tutto storto" ha aggiunto.

Le piogge molte intense della scorsa settimana negli USA hanno reso impraticabili le strade e le autostrade della zona a causa di inondazioni, fango e detriti, ha riferito la stessa emittente in precedenza.

Mauricio ora non ha dubbi: quella telefonata gli ha salvato la vita. "Sono ancora abbastanza scosso", ha detto. "Onestamente, non credo che parcheggerò di nuovo qui dopo quello che è successo. Sono un po' traumatizzato da tutto questo calvario" ha ammesso.

Nessuno è rimasto ferito durante la frana, ma diversi altri veicoli sono stati danneggiati. Il residente della zona Nick Kennedy ha detto che i massi "sono arrivati dall'altra parte della strada", danneggiando il suo SUV che era parcheggiato nel suo vialetto.

"Sono dispiaciuto che la mia macchina fosse lì", ha detto alla KTLA "Ma sto anche pensavo che quei massi avrebbero potuto attraversare il muro della casa e non sarebbe andata bene visto che la mia scrivania è proprio dall'altra parte di quel muro…".