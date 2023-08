Scambia pennarello per un coltello, poliziotta uccide un uomo davanti alla moglie e al figlio I fatti sono avvenuti a Denver, in Colorado. Gli agenti erano stati chiamati a seguito di una lite familiare. La vittima si chiamava Brandon Cole, 36 anni.

Un'agente della polizia di Denver ha sparato e ucciso un uomo che le si era scagliato contro con quello che lei pensava fosse un coltello. Secondo gli investigatori, si trattava invece di un evidenziatore. Il video della bodycam in dotazione della poliziotta mostra l'aggressore, Brandon Cole, 36 anni, che solleva il pennarello all'altezza del petto mentre si avvicina all'agente poco prima che lei gli spari due colpi. Sulla linea di fuoco, a pochi metri di distanza, c'è un bambino e un adulto.

A chiamare la polizia era stato un vicino di casa di Cole per segnalare una violenza domestica che coinvolgeva l'uomo, sua moglie e il figlio adolescente. Questi ultimi due hanno assistito alla sparatoria, così come una donna e un altro bambino che si è trovato proprio sulla linea di fuoco, a pochi metri di distanza, da Cole.

Stando a quanto raccontato dal vicino, la moglie del 36enne era stata spinta fuori dalla casa su una carrozzina e che Cole stava inseguendo il figlio. Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, la donna era seduta in strada accanto alla sedia a rotelle e ha chiesto all'agente: "Non estrarre la pistola su mio marito, ti prego". Cole ha iniziato ad urlare e, quando si è avvicinato a uno degli agenti, è stato colpito con un taser. Questo non gli ha però impedito di avvicinarsi alla poliziotta che gli ha sparato e lo ha ucciso.

Il capo della polizia di Denver, Ron Thomas, ha detto che l'agente – che non è stata identificata – non ha avuto altra scelta che sparare e probabilmente non ha visto il bambino in piedi dietro Cole, riporta il Denver Post. "Nel video si vede che quando punta la sua arma di servizio, la persona è così vicina a lei che la vista del bambino e dell'altro adulto non le è nemmeno chiara", ha detto Thomas.