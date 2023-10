Sbuca dal nulla e accoltella una dottoressa che faceva un picnic: Talat uccisa a 52 anni, aveva due figli Una donna di 52 anni è stata uccisa in Texas mentre faceva un picnic fuori dalla sua abitazione. Il suo aggressore, un 24enne già accusato di altri reati, l’ha accoltellata senza motivo. Sul caso sta indagando la polizia che nel frattempo ha identificato e arrestato il killer.

Talat Khan, medico di 52 anni su Facebook

In Texas, una dottoressa di 52 anni è stata accoltellata mentre faceva un picnic. La donna era seduta ad un tavolo all'esterno del suo appartamento quando un uomo armato è sbucato dal nulla e l'ha pugnalata fino ad ucciderla.

La vittima si chiamava Talat Khan, era medico e mamma di due figli, al momento dell'aggressione era in compagnia del suo cane a Conroe, centro urbano nella contea di Montgomery. Mentre la donna era intenta a mangiare, un ragazzo di 24 anni, Miles Joseph Fridrich, l'ha accoltellata a sorpresa numerose volte. A riferirlo sono stati gli uomini della polizia texana che poi lo hanno arrestato.

"È stata una grande e dolorosa perdita per la nostra famiglia, completamente inaspettata", ha raccontato a KHOU, emittente televisiva di Houston, Mahnoor Mangrio, il nipote della vittima.

Quanto accaduto lo scorso sabato, non è stato ancora chiarito e il motivo che ha portato Fridrich a compiere un simile gesto è ancora ignoto. Le indagini sembrerebbero essere molto delicate e anche il Council on American-Islamic Relations di Houston, gruppo musulmano di difesa e diritti civili, avrebbe dichiarato di prestare la massima attenzione a riguardo.

Miles Joseph Fridrich, il suo aggressore

"Non sappiamo ancora se si sia trattato di un crimine d'odio, ma viste le circostanze stiamo procedendo in maniera accurata", ha fatto sapere l'organizzazione attraverso un comunicato stampa. Nel frattempo il 24enne si trova in carcere con l'accusa di omicidio.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dalla polizia di Conroe, la dottoressa sarebbe stata aggredita intorno all'ora di pranzo, verso le 12:30, nei pressi degli Alys Apartments. Il suo aggressore è poi fuggito a piedi e sparito nel nulla. Grazie ad alcune testimonianze che hanno fornito una serie di dettagli sulla descrizione fisica dell'uomo, gli agenti sono riusciti a identificarlo e arrestarlo.

"Ero fuori e ho sentito una donna che urlava – ha raccontato un testimone presente al momento del delitto -"era tranquilla seduta al tavolo per un picnic".

Talat aveva due figli di 14 e 23 anni: "Erano tutta la sua vita, tutto ruotava intorno a loro" hanno raccontato i familiari della donna che non riescono a trovare una motivazione all'aggressione. Quest'ultima ha confermato che la 52enne il suo killer non si erano mai conosciuti prima.

Quanto a Fridrich, l'emittente televisiva KPRC, ha fatto sapere che nel corso delle indagini è emerso che l'uomo aveva a carico altre accuse sia per spaccio di droga che per detenzione di armi, tutte archiviate.