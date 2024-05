video suggerito

“Saluta tuo figlio”: mamma invia messaggio all’ex, poi uccide bimbo di 3 anni e si suicida in Texas Savannah Samantha Kriger, 32 anni di San Antonio (Texas) ha ucciso il figlio di 3 anni e poi si è tolta la vita a colpi di pistola dopo aver inviato un video e un messaggio all’ex marito in cui gli diceva di “dire addio al bambino”. Secondo gli inquirenti, quel giorno, “avrebbe potuto perdere la custodia del piccolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Ha inviato un messaggio all'ex marito, poi ha ucciso il figlio di 3 anni e si è suicidata. Dramma in Texas, Stati Uniti, dove Savannah Samantha Kriger, 32 anni, si è tolta la vita dopo aver ammazzato il bambino a colpi d'arma da fuoco. A scoprire i due corpi sono stati gli agenti della polizia di Bexar che hanno rinvenuto i cadaveri il 19 marzo scorso in un fosso vicino al Tom Slick Park, a San Antonio.

Ma i dettagli della vicenda sono stati resi noti solo nelle ultime ore durante una conferenza stampa in cui lo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, ha cercato di ricostruire quanto successo.

La scomparsa di Savannah e del figlio di 3 anni era stata denunciata il 18 marzo scorso, dopo che la 32enne era stata vista lasciare il lavoro in anticipo per andare a prendere suo figlio all’asilo per un appuntamento dal medico. La donna – secondo quanto ricostruito – ha lasciato il suo garage intorno alle 12:49 del giorno della sua scomparsa e ha viaggiato con la sua Lincoln Aviator del 2023 per 7,9 miglia fino alla casa del suo ex marito, da cui si stava separando.

Quando è arrivata, ha "danneggiato vari oggetti", inclusi indumenti personali, mentre l'uomo era a lavoro presso una concessionaria. Avrebbe poi lasciato la casa dell’ex marito alle 13:57 e sarebbe tornata nella sua abitazione. Gli agenti durante una perquisizione successiva hanno notato gli abiti da sposa sistemati sul letto e due ritratti di nozze rotti con fori di proiettile.

A quel punto la 32enne è andata a prendere il figlio all'asilo e ha chiamato su FaceTime il suo ex marito: "Non hai niente con cui tornare a casa adesso… e non avrai niente alla fine della giornata". Poi, dopo qualche minuto ha registrato un video mentre si trovava sopra un canale di scolo al Tom Slick Park di San Antonio e gli ha inviato il suo ultimo messaggio di testo che diceva: "Saluta tuo figlio".

Il resto è storia. L'uomo, una volta tornato a casa, ha trovato tutto in disordine e ha capito che ci fosse una emergenza. Ha contattato le forze dell'ordine che circa 19 ore dopo hanno fatto la drammatica scoperta. Secondo lo sceriffo, la madre, proprio quel giorno, "avrebbe potuto perdere la custodia del bambino", ha detto parlando del possibile movente.