Saliva, urine e feci nei pasti dei bimbi a scuola: bidello condannato in Usa, condivideva i video in chat Il 25enne, che lavorava in una scuola elementare del New Jersey, era stato sorpreso a contaminare i pasti destinati ad alunni e personale scolastico con saliva, urine e feci dopo aver condiviso i video su alcune chat.

A cura di Antonio Palma

Un giovane bidello statunitense, Giovanni Impellizzeri, è stato condannato a 8 anni di carcere per aver contaminato il cibo della mensa scolastica dove lavorava con propri fluidi corporei. Il 25enne, che lavorava in una scuola elementare del New Jersey, era stato sorpreso a contaminare i pasti destinati ad alunni e personale scolastico con saliva, urine e feci ed era stato arrestato nel novembre 2023.

Ad incastrarlo alcuni video delle sue imprese che lui stesso registrava durante il lavoro convincendoli poi in una chat con altre persone. Secondo gli inquirenti, nei video si vede l’uomo che contaminava il cibo con prodotti per la pulizia e fluidi corporei mentre lavorava alla Elizabeth Moore School di Upper Deerfield Township.

Nei filmati acquisiti dalla polizia, in particolare si vede anche l’uomo che usa in modo inappropriato gli utensili mettendo le sue parti intime sugli arnesi da cucina e altri oggetti, secondo quanto affermato dall'ufficio del procuratore in una dichiarazione.

Le autorità scolastiche sono venute a conoscenza dei reati nell’ottobre 2023, tramite segnalazioni anonime. Le successive indagini hanno confermato la presenza di video e degli assurdi comportamenti del bidello. Una perquisizione domiciliare inoltre ha portato alla scoperta di materiale pedopornografico in casa sua.

Inizialmente Impellizzeri è stato accusato di aggressione aggravata, manomissione di prodotti alimentari, abuso d'ufficio e tentata messa in pericolo. Ora ha ammesso la sua colpevolezza, con un patteggiamento, per condotta scorretta in pubblico e possesso di materiale pedopornografico. Per questo è stato condannato a scontare una pena di cinque anni ci carcere per cattiva condotta in relazione ai reati commessi presso la scuola elementare e altri tre anni, da scontare consecutivamente, per possesso di materiale pedopornografico.