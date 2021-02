Quando ha visto il suo proprietario a terra impossibilitato a muoversi ha capito subito che era in difficoltà e in un attimo ha compreso anche quale fosse la mossa giusta, salvando l’uomo da un ictus che lo aveva colpito mentre era da solo in casa. È la storia di Sadie, un esemplare femmina di pastore tedesco di 6 anni che qualcuno aveva abbandonato in un rifugio per animali non ritenendolo più utile e che così invece ha mostrato il suo valore con un gesto che lo stesso nuovo padrone ha definito eroico. La vicenda risale alla scorsa settimana quando il cane ha trascinato il suo proprietario, Brian, dall'altra parte della stanza quando ha avuto un ictus ed è collassato.

Il cane lo ha letteralmente trascinato verso un telefono permettendo così all’uomo di chiamare i soccorsi e salvarsi. Nel frattempo ha atteso i soccorsi sempre al suo fianco e gli ha persino leccato il viso per tenerlo sveglio. E pensare che Sadie si era trasferita nella sua nuova casa del New Jersey, in USA, solo pochi mesi fa. I due però e hanno stabilito subito u legame forte che ora è diventato indissolubile. A raccontare il gesto della cagnolina Il Ramapo-Bergen Animal Refuge, il rifugio per animali da cui Brian ha adottato Sadie.

“Anche se la sua storia parlava di un animale particolarmente nervoso con gli uomini, Brian ha sentito un legame speciale con Sadie, poiché apprezzava la sua intelligenza, la titubanza a fidarsi e la fedeltà feroce una volta superati i primi dubbi” hanno spiegato dal rifugio ricordando che “Brian ha dato a Sadie una seconda possibilità di vita, adottandolo e accogliendo nella sua casa”. Sadie però è l'unica ragione per cui Brian è stato in grado di chiamare aiuto. Questa volta è stato Sadie a dare a Brian una seconda possibilità di vita.