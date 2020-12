Tragedia nel Mare di Barents, dove a seguito dell'affondamento di un peschereccio russo 17 membri dell'equipaggio risultano al momento dispersi, con le probabilità di ritrovarli in vita che diminuiscono minuto dopo minuto. Solo due uomini, infatti, sono stati tratti in salvo da un'altra imbarcazione che transitava nelle vicinanze. Secondo il Ministero russo per le emergenze, citato dall'agenzia TASS, a colare a picco è stata la nave Onega, precedentemente salpata dal porto di Murmansk. L'imbarcazione è affondata nei pressi dell'arcipelago di Novaya Zemlya, nel Mare di Barents (Mar Glaciale Artico). “L'equipaggio era composto da 19 persone. Due di loro sono state salvate ", ha spiegato il ministero, aggiungendo che molto probabilmente gli altri 17 pescatori sono morti anche a causa delle bassissime temperature dell'acqua.

Sul posto si stanno portando almeno tre navi della Marina Militare Russa nel tentativo di soccorrere eventuali superstiti che dovessero miracolosamente riuscire a sopravvivere al freddo: le operazioni tuttavia sono rese estremamente difficoltose dal maltempo che imperversa su quel tratto di mare e che non ha permesso all'aviazione di intervenire con maggiore velocità. Non è la prima volta che la Russia è protagonista di un dramma del genere: nel 2018, infatti, un peschereccio con 21 persone a bordo è affondato nel Mar del Giappone, senza che siano stati trovati superstiti neppure dopo cinque giorni di ricerche con temperature gelide e vento forte. Nell'aprile 2015, l'affondamento di una nave frigorifera russa nella stessa regione ha causato almeno 56 vittime. Nel mare di Barents, 14 ufficiali russi sono rimasti uccisi nel luglio 2019 nell'incendio del loro sottomarino, un incidente le cui circostanze non erano state rivelate dalle autorità in nome del "segreto di stato" .