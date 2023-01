Ron Jeremy “mentalmente incapace” di affrontare processo per stupro: “Valutiamo ricovero” Non andrà a processo Ron Jeremy, l’attore porno accusato di 34 crimini a sfondo sessuale nei confronti di 21 donne. La sentenza ha decretato che il 69enne è “incapace di intendere e di volere” e il mese prossimo vi sarà l’udienza per valutare il ricovero in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Accusato di 34 molestie sessuali e di 12 stupri in 20 anni, la pornostar americana Ron Jeremy è stata dichiarata incapace di intendere e di volere e quindi non in grado di sostenere un processo per abusi. Il giudice di Los Angeles ha deciso che Jeremy non affronterà il procedimento perché "in costante declino neurocognitivo".

Il 69enne è in prigione dal 2020, anno del suo arresto per crimini a sfondo sessuale. L'uomo ha sempre negato qualsiasi responsabilità, giurando di essere in grado di "riscattare il suo nome". Le autorità non hanno specificato la natura delle sue problematiche neurocognitive, ma il giudice, secondo quanto riporta la BBC, ha sottolineato di aver decretato l'incapacità di affrontare un processo analizzando la documentazione fornita dalla procura e dalla difesa del 69enne.

Jeremy è accusato di 34 reati a sfondo sessuale, tra cui 12 stupri, compiuti contro 21 donne in un arco di 20 ani. Dal 2020 si trova in prigione, ma per il momento non affronterà il processo. La procura ha comunque chiesto che le sue condizioni neurocognitive siano periodicamente valutate e nel mese di febbraio si terrà un'udienza per valutare il ricovero in ospedale.

Secondo l'autorità giudiziaria, Jeremy avrebbe aggredito 21 donne di età compresa tra i 15 e i 51 anni tra il 1996 e il 2019. Le molestie sarebbero avvenute all'interno di bar e discoteche esclusive di Los Angeles. Per lui la prima denuncia è arrivata nel 2020 e subito dopo sono emerse altre accuse che hanno portato poi al suo arresto. Jeremy ha negato tutte le accuse contro di lui.

Le accuse contro l'attore sono emerse già nel 2017, quando una task force ha iniziato a indagare sugli scandali sessuali a Hollywood nell'ambito del movimento #MeToo. In caso di processo, Jeremy rischierebbe fino a 90 anni di carcere. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, il 69enne non sarebbe più in grado di riconoscere i suoi cari. "L'ultima volta che sono andato a trovarlo – ha spiegato alla stampa americana – mi ha chiesto chi fossi".