Star del porno accusato di aver stuprato 21 donne, ma non sarà processato: “Soffre di grave demenza” La star del porno degli anni Settanta Ron Jeremy non verrà processato dopo essere stato accusato di stupro da 21 donne perché “affetto da grave demenza” e non idoneo a sostenere il procedimento.

A cura di Ida Artiaco

Avrebbe stuprato ben 21 donne ma nonostante ciò non sarà processato perché "soffre di grave demenza" e quindi non potrà essere idoneo a sostenere il procedimento. Il protagonista di questa vicenda, resa nota dal Los Angeles Times, è Ron Jeremy, all’anagrafe Ronald Jeremy Hyatt, ex star del porno, apparso in oltre 1700 film hard negli anni Settanta.

A lui è stato ordinato di sottoporsi a esami psichiatrici prima di un processo per accuse di violenza sessuale contro 21 donne e ragazze. Ma gli esperti di salute mentale, sia dell'accusa che della difesa, hanno scoperto che è mentalmente incapace, con poche possibilità di recupero.

"Come risultato dell'accordo degli esperti, l'imputato sarà dichiarato incapace di essere processato… la sua prognosi di miglioramento non è buona", ha scritto il vice procuratore distrettuale della contea di Los Angeles Paul Thompson in una e-mail visionata dal giornale.

Jeremy, classe 1953, è stato inizialmente incriminato nel gennaio 2020 e successivamente i pubblici ministeri hanno aggiunto altre denunce contro di lui di donne di età compresa tra i 15 e i 54 anni. I fatti risalgono al periodo tra il 2017 e il 2019.

In passato Jeremy ha negato tutte le accuse, con il suo avvocato, Stuart Goldfarb, che ha anche aggiunto che il suo assistito "non è uno stupratore" ed anzi che "le donne gli sono sempre saltate addosso. Nel corso degli anni e per quello che è, è stato il partner di più di 4.000 donne".

L'attore era finito nell'occhio del ciclone quando, nel 2017, una task force ha iniziato ad indagare sugli scandali sessuali nello star system di Hollywood, nell'ambito del movimento #MeToo. Nel caso in cui il processo si facesse e fosse dichiarato colpevole, rischierebbe fino a 90 anni di prigione.