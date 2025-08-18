Resta incastrato dietro una cascata, il video dello spettacolare salvataggio in California

Un uomo di 46 anni è rimasto intrappolato per due giorni dietro una cascata delle Seven Teacups, in California, mentre stava facendo trekking. Solo l’intervento dell’elicottero dello sceriffo della contea di Tulare gli ha permesso di avere salva la vita.

Due giorni intrappolato, fradicio e isolato: così Ryan Wardwell, 46 anni di Long Beach, ha vissuto l’incubo dietro una cascata delle Seven Teacups, in California. La sua incredibile storia di sopravvivenza si è conclusa solo grazie a un coraggioso salvataggio con elicottero della polizia.

Il 10 agosto Wardwell era andato alle Seven Teacups con l’intenzione di calarsi lungo le cascate, una meta molto apprezzata dagli appassionati di trekking e sport all’aperto. Ma le “estreme correnti idrauliche” del fiume Kern lo hanno sbalzato dalle corde e lo hanno intrappolato dietro la cascata. Nonostante le sue precedenti esperienze di discesa, questa volta la natura si è rivelata implacabile.

La mancata comparsa dell’uomo alla sua auto ha fatto scattare l’allarme. L’11 agosto le ricerche, complicate dal terreno impervio e dalla scarsa luce, hanno visto l’impiego di droni, tecnologie a infrarossi e velivoli della polizia locale, senza esito immediato. Solo il giorno successivo i soccorritori hanno individuato Wardwell grazie a un drone posizionato dietro la cascata.

Ancora vivo e cosciente, Wardwell ha spiegato come fosse rimasto intrappolato nella piccola grotta sotto il getto d’acqua, completamente inzuppato. Una squadra di elicotteri della California Highway Patrol lo ha quindi sollevato in sicurezza, completando quella che la polizia ha definito una “storia di sopravvivenza straordinaria”.

L'uomo ha ricevuto cure per disidratazione e per le ferite – comunque lievi – riportare; subito dopo ha potuto ricongiungersi con la famiglia giunta sul posto. La Tulare County Sheriff’s Office ha pubblicato su Facebook il video del salvataggio, che mostra l’elicottero muoversi tra la vegetazione e le acque tumultuose prima di recuperare l’uomo, attirando l’attenzione dei media.

Situate a circa due ore a sud del Sequoia National Park, le Seven Teacups attirano escursionisti in cerca di avventura. Quel giorno, i compagni di Wardwell avevano deciso di fermarsi di fronte alla potenza dell’acqua, lasciandogli solo un biglietto sull’auto nel caso non facesse ritorno.

Il capitano Kevin Kemmerling della Tulare County ha dichiarato che Wardwell ha lottato per due giorni senza riuscire a liberarsi, sopportando freddo e umidità. “Non c’era modo di riscaldarsi o asciugarsi, deve essere stato terribile”, ha spiegato. Mike Crane, paramedico della Highway Patrol, ha aggiunto: “Avevo la sensazione che non sapesse se sarebbe mai riuscito a uscire”.

L'ufficio dello sceriffo ha colto l’occasione per ricordare al pubblico di valutare sempre attentamente l’ambiente e le proprie capacità, soprattutto quando ci si trova a navigare fiumi in piena. “Rimanete sicuri, intelligenti e vivi”, si legge nel comunicato ufficiale.