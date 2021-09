Regno Unito, donna di 20 anni violentata tra le lapidi di un cimitero: c’è un arresto La vittima, di circa 20 anni, è stata aggredita nei pressi della Reading Minster of St Mary the Virgin intorno alle 3.35 di domenica. Un uomo di 22 anni di Nottingham è stato arrestato con l’accusa di stupro. Chi stamattina ha visitato la zona ha assistito alle indagini degli esperti di scienze forensi che perquisivano le lapidi dell’antica chiesa in cerca di indizi.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna è stata violentata in un cimitero nelle prime ore del mattino nella contea del Berkshire, in Regno Unito. La vittima, di circa 20 anni, è stata aggredita vicino alla chiesa di Reading Minster intorno alle 3.35 di domenica, come riporta i media britannici. Un uomo di 22 anni, originario di Nottingham è stato arrestato dalla Thames Valley Police con l'accusa di stupro. Ora si trova in carcere. Secondo gli inquirenti l'imputato e la vittima di stupro non si conoscevano. La chiesa e il cimitero sono stati poi chiusi dalla polizia, per consentire agli agenti di indagare sulla scena. Chi stamattina ha visitato la zona ha assistito alle indagini degli esperti di scienze forensi, con tanto di tute da lavoro bianche, che perquisivano le lapidi dell'antica chiesa. Hanno anche scalato diversi parapetti della chiesa, alla ricerca di indizi che potessero essere stati lanciati dal presunto aggressore.

Un portavoce della Thames Valley Police ha confermato che un uomo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di stupro. "Gli agenti stanno indagando su uno stupro avvenuto intorno alle 3.35 di ieri mattina vicino al Reading Minster of St Mary the Virgin", ha detto il portavoce. “Un uomo di 22 anni di Nottingham è stato arrestato con l'accusa di stupro ed è attualmente sotto custodia della polizia". Le autorità ora si rivolgono a "chiunque" abbia informazioni: "Contattateci chiamando il 101 o facendo una denuncia online. Ci sarà anche una maggiore presenza di agenti nell'area locale, quindi sentitevi liberi di avvicinarvi e parlare con loro in caso di dubbi", ha detto il portavoce.