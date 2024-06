Quattro scalatori morti sul Monte Fuji: erano saliti prima dell’inizio della stagione per le scalate

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 4 persone sono state trovate morte sul Monte Fuji in Giappone. I soccorritori hanno scalato la montagna prima dell'inizio della stagione alpinistica. Tre persone sono state trovate in stato di arresto cardiaco mentre una quarta era già morta. I tre escursionisti sono stati subito affidati ai soccorritori, ma i tre sarebbero deceduti poco dopo. I tentativi di riportare i corpi a valle sono stati complicati dalle condizioni meteorologiche.

Secondo quanto reso noto, i soccorritori sono stati allertati alla telefonata di una donna nella mattinata di domenica. La donna ha spiegato di aver perso i contatti con il marito, un uomo di 53 anni, che era andato a scalare il Monte Fuji.

La stagione delle scalate aprirà a breve, dall'inizio del mese di luglio, quando salire sulla montagna sarà più sicuro. Le persone hanno però già iniziato a scalare la vetta, ignorando gli avvertimenti delle autorità giapponesi. Sul Monte Fuji può fare molto freddo anche d'estate ed è fondamentale avere un equipaggiamento adeguato con scarponi da arrampicata e vestiti termici.

"Il monte Fuji è caratterizzato da un inverno molto rigido, con condizioni estreme per l'arrampicata" ha fatto sapere una guida alpina intervistata dall'emittente giapponese Takekawa Shunji. "Le condizioni sono così estreme che le persone con un minimo di esperienza sulle montagne normali, non riescono a salire sul Fuji – ha continuato -. A giugno c'è ancora un po' di neve, quindi uno scalatore deve sapere che le condizioni meteo non saranno mai diverse da quelle invernali".

Ogni anno 300.000 persone scalano il monte Fuji per guardare l'alba dalla cima della montagna. Ultimamente, le preoccupazioni delle autorità sono aumentate a causa del numero di turisti che tentano la scalata del monte Fuji.

La città di Fujikawaguchiko a Yamanashi ha recentemente eretto un grande schermo nero sul marciapiede per impedire la vista del Monte Fuji e scoraggiare la folla che si accalca per scattare foto.