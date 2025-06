Le cose che dovresti sapere prima dell’inizio della Maturità: i consigli degli ex maturandi Ansia, paura per il futuro ma anche la consapevolezza che l’importante è godersi il viaggio: come ogni anno gli studenti sono chiamati ad affrontare l’esame di maturità. Abbiamo chiesto alcuni consigli a chi l’ha superato un anno fa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Serena e Giovanni, due ex maturandi

Serena e Giovanni sono due ragazzi che l'anno scorso hanno superato l'esame di maturità. Gli abbiamo chiesto, dall'alto della loro fresca esperienza, di dispensare un po' di consigli al popolo degli studenti che in questi giorni si trovano alle prese con l'esame di maturità. Hanno svelato segreti, trucchi e strategie per gestire l'ansia, fare bella figura coi professori, integrarsi a scuola con gli amici, gestire amori e relazioni. Anche se come ha spiegato Giovanni: "Non esiste un segreto, ma ognuno ha i suoi metodi". Abbiamo cercato di individuare quei metodi che qualsiasi studente può applicare per riuscire a "sopravvivere", superando stress e ostacoli senza danni.

"Coi professori, la prima impressione – spiega Serena – conta, ma conta anche dimostrare con una certa costanza di stare attenti e partecipare alle lezioni". Dello stesso avviso Giovanni, che invita a trattare i professori con educazione in quanto "anche loro, dopo tutto, sono esseri umani".

"Se avete un problema, parlatene senza vergogna, anche se è difficile". Con i ragazzi abbiamo toccato anche temi delicati come la gestione dell'ansia, i pregiudizi e il bullismo, concordando sul fatto che, in certi casi, oltre a parlarne con professori e genitori, è il caso di rivolgersi a un aiuto esterno, per esempio a uno psicologo nel caso in cui l'ansia diventi patologica, quando si ha la sensazione di non riuscire a farcela con le proprie forze. "A chiunque capita un momento di sconforto – spiega Giovanni – l'importante è farsi aiutare, parlandone senza avere vergogna". Nessuno sconto per i bulli, dunque, nessuno spazio per l'odio e per il pregiudizio nelle relazioni: "Questo tempo non ve lo ridarà mai nessuno, non ha alcun senso sprecarlo a litigare per cose futili".

Infine, i ragazzi hanno dispensato anche consigli pratici su amicizia e amore tra i banchi di scuola: "Non vi capiterà mai più – spiega Serena – di avere la possibilità di vivere una relazione tra i banchi di scuola, in cui si sta insieme ogni giorno e ogni ora, condividendo una delle esperienze più indimenticabili della vita. È anche questo un aspetto della scuola ed è giusto viverlo fino in fondo".