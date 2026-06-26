Quanto pagano di tasse Re Carlo e il principe William: 50 milioni di sterline da quando il Sovrano è salito al trono

I bilanci e le tasse del Sovrano britannico e del figlio resi noti per la prima volta. Intanto il finanziamento pubblico raddoppierà mentre Re Carlo e Camilla annunciano che non abiteranno più a Buckingham Palace per avere più visitatori ed entrate.

Quanto guadagna e quando paga di tasse un Re? La domanda che per decenni si sono fatti milioni di cittadini britannici può finalmente avere qualche risposta anche se parziale. Buckingham Palace infatti per la prima volta ha deciso di rendere pubblica la relazione annuale sui bilanci della famiglia reale inglese, comunicando la somma dei tributi versati negli ultimi anni dal sovrano e dall’erede al trono. Complessivamente Carlo III ha versato oltre 30 milioni di sterline in tasse da quando è salito al trono nel settembre 2022 che lo collocano tra i 100 contribuenti più ricchi del Regno Unito.

Nel dettaglio, per il periodo di imposta 2024-2025, il sovrano britannico ha dichiarato di aver pagato 12,9 milioni di sterline di tasse mentre dai conti emerge che per l’anno precedente ha versato 11,7 milioni di sterline. Nello stesso periodo, il Principe Wiliam invece ha dichiarato di aver pagato rispettivamente 7,76 milioni di sterline di tasse e 8,34 milioni di sterline. L'imposta dovuta per l'anno fiscale 2025-2026 invece è ancora in fase di verifica e verrà resa pubblica il prossimo anno. Complessivamente le tasse pagate da padre e figlio all'Agenzia delle Entrate britannica ha superato i 50 milioni di sterline da quando Carlo regna.

La pubblicazione dei numeri, seppur parziale, rappresenta una novità assoluta per la casa reale britannica e fa seguito alle numerose richieste di maggiore trasparenza sulle finanze reali dopo i continui scandali. Restano però ancora molti segreti nei bilanci totali di Re Carlo visto che non è chiaro quante di queste tasse siano imposte sulle plusvalenze e quante imposte sul reddito e quali spese abbia detratto il Sovrano per arrivare alla cifra su cui paga le tasse. Come spiega la Bbc, Carlo riceve ad esempio rendite annue dal suo Ducato di Lancaster, tra terreni, investimenti e proprietà, ma possiede anche tenute private e investimenti e risparmi personali. Il figlio invece riceve un reddito dal Ducato di Cornovaglia.

Nel frattempo però un dato rilevante che emerge dai conti è che la principale fonte di denaro per la Casa Reale è il finanziamento pubblico del Sovereign Grant che raddoppierà in tre anni arrivando a 100 milioni di sterline. Per il biennio 2024-2025 la somma elargita è stata di 86,3 milioni di sterline, di cui però solo 51,8 milioni destinati alle spese ordinarie e il resto ai lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace. Una volta completati i lavori, la cifra complessiva scenderà da 137,9 milioni di sterline a 99,9 milioni di sterline.

Un’altra novità rilevante annunciata dalla Casa Reale riguarda proprio Buckingham Palace perché Re Carlo e Camilla hanno deciso che non abiteranno più nel palazzo reale. Rompendo una secolare tradizione per la famiglia reale, la coppia resterà nella residenza più discreta di Clarence House quando sarà nella capitale. Una decisone destinata a scatenare nuove polemiche dopo il mega restauro da 370 milioni di sterline in corso. Ufficialmente la decisione del Re e della Regina sarebbe di natura economica perché consentirebbe un maggiore accesso del pubblico a Buckingham Palace con conseguenti maggiori entrate.