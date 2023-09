Pullman esce fuori strada e precipita in un burrone: almeno 24 morti in Perù È di almeno 24 vittime e 21 feriti il bilancio provvisorio del grave incidente avvenuto oggi in Perù. Un pullman è uscito fuori strada ed è caduto in un burrone dopo un volo di 200 metri. Secondo alcune fonti, tra i morti ci sarebbero anche due bambini, ma fonti ufficiali non hanno confermato né smentito l’indiscrezione.

A cura di Eleonora Panseri

Il bus precipitato in Perù (Foto da Facebook).

Almeno 24 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite in un grave incidente stradale in Perù. Un pullman intercity che stava viaggiando durante la notte per le strade sulle montagne delle Ande, tra le città di Huancayo e Huanta, è precipitato in un burrone profondo cadendo per 200 metri. Secondo alcune fonti, sembra che tra le vittime ci siano anche due bambini.

Le autorità non hanno ancora diffuso informazioni su quanto accaduto. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: non si sa infatti cosa abbia fatto precipitare il mezzo fuori strada, nel burrone che si trova in un area conosciuta come Huaccoto, sulla cima alla catena delle Ande. Tuttavia, il sindaco della città più vicina ha fatto sapere, ospite di una radio locale, che l'autostrada su cui viaggiava il pullman non è ancora stata riparata dopo uno smottamento avvenuto un mese fa.

Immagine notturna del bus precipitato in Perù (Foto da Facebook)

I vigili del fuoco della città di Huanta e della provincia di Churcampa, nella regione di Ayacucho, così come agenti della Polizia nazionale di entrambe le località, sono stati immediatamente inviati sul luogo dell'incidente.

I residenti della zona sono stati i primi ad arrivare sul posto e a trovare alcuni passeggeri ancora vivi all'interno del veicolo. Hanno riferito che il mezzo sarebbe stato bloccato da alcuni cespugli, i cui rami hanno frenato lo schianto e impedito che finisse dentro il fiume che si trova nelle vicinanze. Polizia e vigili sono riusciti a liberare i sopravvissuti e a portarli all'ospedale più vicino.

Anche la Sutran, la Sovrintendeza dei Trasporti terresti di Peersone, Terrestre de Personas, Merci e Prodotti, ha espresso con un comunicato il suo cordoglio per la morte dei passeggeri del tram. "Esprimiamo le nostre condoglianze per le persone che hanno perso la vita nell'incidente avvenuto oggi al chilometro 258 della strada Longitudinale de la Sierra Sur, nel distretto di Cosme, provincia de Churcampa", si legge su Twitter.

Come si legge sul sito della Bbc, episodi simili accadono di frequente nel Paese, soprattutto di notte e sulle strade di montagna. Secondo dati ufficiali, sarebbero più di 3mila le persone morte nel 2022 in incidenti stradali.