Pullman carico di studenti sbanda e piomba sui passanti: 3 morti e feriti, dramma in Spagna Le vittime sono due giovani di 17 e 19 anni e un 60enne. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’autobus stava trasportando studenti di infermieristica quando avrebbe avuto un guasto ai freni.

A cura di Antonio Palma

Tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite, tra cui due in gravi condizioni, a Cadice, in Spagna, dopo che un pullman ha improvvisamente sbandato travolgendo i passanti e schiantandosi contro una stazione di taxi. Il terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì in una zona commerciale e altamente frequentata di Cadice, nel sud-ovest della Spagna.

Le vittime sono due giovani di 17 e 19 anni e un 60enne. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'autobus stava trasportando studenti di infermieristica in una vicina struttura ospedaliera per un tirocinio quando è avvenuta la tragedia. Per motivi ancora da accertare, il mezzo ha sbandato vistosamente, è finito sul marciapiede vicino alla stazione dei taxi, dal lato opposto della carreggiata, travolgendo tutto e tutti prima di finire la sua corsa contro la postazione taxi.

Secondo quanto ricostruito finora, erano circa le 15.30 quando il Pullman ha investito otto persone che erano in strada sul marciapiede lungo una via chiamata Avenida de Las Cortes, uccidendo tre passanti e ferendone gravemente altri due, mentre per gli altri ferite lievi.

Come si vede dalle immagini diffuse dai soccorritori, il mezzo è andato completamente distrutto nella parte anteriore dopo che nell’impatto ha travolto anche alcune piante che erano a bordo strada, alcune delle quali sono state stradiciate e sono finte sul tetto del mezzo. "È la cosa peggiore che ho vissuto in 19 anni in cui ho lavorato come agente di polizia locale ", ha commentato un agente intervenuto sul posto.

La polizia locale ha avviato un'indagine sui fatti per ricostruire l’accaduto e sottoposto il conducente ai controlli del caso. Sembra che l'autista del pullman sia risultato negativo ai test per droga e alcol. L’ipotesi prevalente al momento è un guasto al mezzo, in particolare ai freni del Pullman.