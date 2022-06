Prendono cane gratis su Facebook, 4 giorni dopo l’animale sbrana bimbo: condannati a 7 anni Per il Tribunale britannico i due potevano evitare la tragedia perché l’animale si era rivelato molto aggressivo anche se era da appena quattro giorni in loro possesso.

A cura di Antonio Palma

Hanno visto un annuncio su Facebook per un cane di media taglia offerto "gratis" ma con l'avvertenza che "non va bene con altri cani", così lo hanno preso pensando di fare un affare. L'animale però si è rivelato subito molto aggressivo e quattro giorni dopo ha attaccato e sbranato a morte un bambino di 10 anni che giocava in strada. Per questo due amici sono stai condannati oggi a complessivi sette anni di carcere.

L'assalto del cane risale al novembre dello scorso anno quando il piccolo Jack Lis è stato sbranato a morte da una esemplare di American bully mentre giocava con un amico dopo la scuola, non lontano da casa. Un assalto che, secondo il tribunale inglese, poteva essere evitato dai proprietari del cane con più attenzione visto che l'animale si era rivelato molto aggressivo anche se era da appena quattro giorni in loro possesso.

Amy Salter, 29 anni, e Brandon Hayden, 19 anni, sono stati condannati e incarcerati per non essere riusciti a prevenire la tragedia. Hayden è stato condannato a quattro anni e sei mesi. Salter è stata incarcerata per tre anni e alla coppia è stato anche imposto un divieto di tenere i cani fino a tempo indefinito.

Leggi anche USA, padre e figlio di 12 anni salvano un bimbo autistico di 4 anni che stava annegando in piscina

Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, era stato Hayden a vedere l'annuncio su Facebook e a prendere l'animale affidandolo poi all'amica che aveva un giardino per tenerlo. Qui però veniva lasciato libero di vagare nonostante in pochi giorni ci fossero stati una serie di incidenti in cui il cane aveva cercato di attaccare persone e altri cani.

Il cane è stato visto lanciarsi contro acquirenti e bambini di un negozio nei giorni precedenti l'attacco mortale. I video delle telecamere a circuito chiuso mostrate in tribunale hanno mostrato l'animale che saltava in piedi e mordeva un passante e si lanciava contro bambini terrorizzati mentre Hayden non riusciva a tirarlo indietro.

Anche il giorno della tragedia nessuno è riuscito contenere il cane che è stato poi abbattuto dagli agenti accorsi sul posto. In precedenza il cane aveva già attaccato una donna strappandole la felpa con cappuccio e provocandole ferite al petto. "Entro 24 ore da quando è diventato il proprietario Hayden ha potuto vedere che tali incidenti erano probabili mentre la signora Salter, nonostante abbia visto gli incidenti, ha accettato di prendersene cura" ha spiegato l'accusa chiedendo la condanna dei due amici.