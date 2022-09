Precipitano due 14enni in montagna, un coetaneo cerca di salvarli: uno muore, gli altri sono gravi Dramma in Svizzera dove un 14enne della provincia di Varese è caduto mentre stava effettuando un’escursione in compagnia di una comitiva. I due coetanei ricoverati in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente oggi in montagna in Svizzera. Un ragazzino di 14 anni della provincia di Varese è morto nel territorio di Ghirone, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino. Dà notizia dell’incidente la Polizia cantonale.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, il 14enne stava facendo un'escursione in comitiva in zona Capanna Scaletta. Sarebbe caduto scivolando per circa 100 metri mentre camminava sul sentiero e avrebbe travolto un coetaneo, membro dello stesso gruppo, anche lui residente nella provincia di Varese. Un terzo 14enne, un ragazzino svizzero che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Rega e del SAS, la guardia area e il soccorso alpino svizzero, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte di uno dei tre ragazzi, mentre gli altri due sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Lugano. Entrambi sarebbero in condizioni gravi.

È drammatico il bilancio degli incidenti in montagna questo weekend. Oltre al 14enne morto in Svizzera, altre due persone hanno perso la vita. Si tratta di due donne, una è morta in Valle d’Aosta e l'altra in Alto Adige. Paola Gallo Balma, nota fotografa 40enne di Rivarolo Canavese (Torino) è morta in val d’Ayas precipitando da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson). L'altra vittima è un'alpinista di 42 anni proveniente dalla Repubblica Ceca morta domenica mattina durante la scalata dell'Ortles. Stava salendo verso la vetta, che si trova a 3.905 metri di quota, quando nei pressi della Forcella Coston di dentro ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto.