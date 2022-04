Pranzo di nozze a base di “Erba”, decine di invitati in ospedale: arrestate sposa e ristoratrice Agli invitati alle nozze era stato presentato come un normale menù a base di “erbe” ma molti si sono sentiti male: nel cibo era stata aggiunta diffusamente marijuana.

A cura di Antonio Palma

Agli invitati al pranzo di nozze era stato presentato come un normale menù a base di “erbe” ma dopo aver assaggiato lasagne verdi e "pane con olio d'oliva e salsa alle erbe", decine di loro hanno iniziato ad accusare disturbi vari e malori improvvisi e diversi sono finiti anche in ospedale tanto da fare scattare l’allerta. Il problema è che le erbe erano in realtà marijuana ma nessuno aveva avvertito gli invitati. È quello che è accaduto ad un ricevimento di matrimonio nello stato della Florida che si è concluso con l’intervento di ambulanza e polizia e l’arresto di sposa e ristoratrice sua amica. Come raccontano i giornali locali, La sposa Danya Shea Glenny Svoboda, 42 anni, e la responsabile del catering Joycelyn Montrinice Bryant, 31 anni, sono state accusate di manomissione del cibo e negligenza colposa.

L’episodio si è consumato nel febbraio scorso quando in un locale per ricevimenti, affittato per l’occasione, si erano radunati circa cinquanta invitati. Dopo le prime pietanze, il banchetto si è trasformato in un disastro a causa dell’”erba” che diversi ospiti inconsapevoli hanno ingerito mangiando fragole ricoperte di cioccolato infuse di marijuana, dessert corretti e lasagne in salsa di marijuana. Alcuni hanno iniziato a vomitare, altri hanno accusato formicolii e disturbi meno gravi, altri ancora hanno avuto allucinazioni non riuscendo più a controllarsi e diversi sono finti in ospedale. Qualcuno ha temuto una intossicazione e sono partite le prime segnalazioni, così la polizia ha iniziato a indagare scoprendo che nel cibo era stata aggiunta diffusamente marijuana.

Alla base del gesto pare ci fosse una scelta precisa della sposa messa in pratica dall’amica ristoratrice ma senza avvertire nessuno degli ospiti e così per le due è scattato ora l’arresto. Ogni ospite testato per la cannabis è risultato positivo, secondo il mandato di arresto, e nessuno di quelli ascoltati dalla polizia ha detto di sapere che il loro cibo era stato corretto con marijuana.