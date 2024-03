Portano un uomo morto in banca per prelevare soldi dal suo conto: arrestate due donne in Usa Karen Casbohm e Loreen Bea Feralo sono state arrestate in Ohio (Usa) per grave abuso di cadavere e furto. Le due donne avrebbero portato in banca un uomo morto, Douglas Layman, per prelevare dal suo conto 900 dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Karen Casbohm e Loreen Bea Feralo (foto da Ashtabula Police Department)

Due donne in Ohio, Stati Uniti, sono state arrestate perché accusate di grave abuso di cadavere e furto. Secondo quanto ricostruito dalla Procura e dalla polizia di Ashtabula, sulle sponde del lago Eire e a pochi chilometri dal confine con la Pennsylvania, avrebbero portato un uomo morto nella loro auto durante una visita in banca per prelevare circa 900 dollari dal suo conto. Solo in un secondo momento lo avrebbero lasciato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, senza dare alcuna informazione sul deceduto. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo, l'80enne Douglas Layman, e delle due donne, la 63enne Karen Casbohm e la 55enne Loreen Bea Feralo, che lo scorso mercoledì 6 marzo sono state arrestate.

I soldi ritirati con Layman deceduto in auto

Casbohm e Feralo vivevano nella casa di Layman ad Ashtabula. Non erano imparentati, ma pare che una delle due avesse una relazione con il padrone di casa, mentre l'altra era rimasta a vivere con loro solo per pochi mesi. La mattina dello scorso lunedì, 4 marzo, le due donne avrebbero trovato l'80enne deceduto in casa. Invece di chiamare i soccorsi, lo avrebbero caricato nella loro auto (aiutate da una terza persona non ancora identificata) e si sarebbero dirette allo sportello drive-through di una banca a cui si può accedere restando in auto, come nei fast food.

Il capo della polizia di Ashtabula, Robert Stell, in un comunicato pubblicato giovedì ha spiegato che l'uomo era "stato collocato nel veicolo in modo tale che fosse visibile al personale della banca per effettuare il ritiro". Inoltre, in passato la banca aveva concesso il permesso alle due donne di ritirare denaro a nome di Layman purché fosse presente in auto con loro. In questo modo, Casbohm e Feralo sarebbero riuscite a prelevare circa 900 dollari dal conto dell'80enne.

L'identificazione di Casbohm e Feralo

Terminata l'operazione bancaria, le due donne avrebbero portato Layman al pronto soccorso dell'Ashtabula County Medical Center. Il personale medico, però, non aveva idea di chi fosse quell'uomo, poiché Casbohm e Feralo se ne erano andate senza dare alcuna informazione a riguardo: "Lo hanno semplicemente lasciato", ha detto il capo della polizia Stell a Fox.

Solo alcune ore più tardi una delle due donne ha telefonato all'ospedale dando qualche informazione in più. Così, le autorità sono riuscite a identificare Layman. Raggiunta la sua abitazione, i poliziotti hanno parlato con Casbohm e Feralo e le hanno prese in custodia. Entrambe, ora, sono accusate di grave abuso di cadavere e furto. Per quanto riguarda il decesso dell'80enne, potrebbe essere disposta un'autopsia per risalire alle cause della morte, ma questa potrebbe richiedere fino a otto mesi di attesa.