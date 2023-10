Ponte di vetro si spacca sotto i piedi: turisti cadono nel vuoto, un morto e 3 feriti in Indonesia L’iconico ponte di vetro alto 15 metri e lungo 25 metri ha ceduto inaspettatamente, lasciando cadere nel vuoto i quattro turisti che lo stavano attraversando: un morto e tre feriti.

A cura di Antonio Palma

Pensate di trovarvi su un ponte in vetro, una attrazione per turisti per godere del panorama, ma che il vetro sotto di voi si spacchi improvvisamente facendovi mancare il terreno sotto i piedi e facendovi precipitare nel vuoto. È il vero e proprio incubo vissuto da un gruppo di turisti in Indonesia e finito in tragedia con un morto e tre feriti. Il dramma si è consumaste mercoledì al The Geong, una popolare attrazione turistica situata nella foresta di pini di Limpakuwus, nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia.

L'iconico ponte di vetro alto 15 metri e lungo 25 metri ha ceduto inaspettatamente, lasciando cadere nel vuoto i quattro turisti che lo stavano attraversando. Al momento dell'incidente sul ponte vi era un gruppo di 11 turisti. All'improvviso, intorno alle 10 del mattino, un rumore di vetri rotti seguito da urla di terrore ha squassato la tranquillità del posto.

Come confermato dalle autorità indonesiane, quattro persone sono rimaste coinvolte nella caduta di una serie di lastre di vetro che facevo da pavimento Due delle vittime sono cadute al suolo, mentre le altre due si sono aggrappate alla struttura del ponte e sono state salvate dagli altri turisti accorsi per dare una mano. Una delle persone cadute a terra ha riportato ferite non mortali ed è stato ricoverato mentre l'altra purtroppo non ce l'ha fatta ed è stata dichiarata morta poco dai soccorsi medici intervenuti

La polizia e le autorità ora hanno avviato una indagine su quanto accaduto accusando i gestori di aver trascurato la sicurezza del ponte come già denunciata da molti turisti prima della tragedia. Anche i gestori della Limpakuwus Pine Forest, dove sorge il ponte, hanno rivelato di aver cercato di segnalare i numerosi commenti sui social media che hanno sollevato preoccupazioni sugli standard di sicurezza dell'attrazione ma tutto è rimasto inascoltato dai gestori de ponte. Dai risultati dell'indagine provvisoria in effetti risulta che l'attrazione turistica non ha mai effettuato un test di fattibilità.