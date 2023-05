Polonia, giovane fa irruzione armato in un orfanotrofio e uccide una 16enne: 9 feriti Un uomo ha fatto irruzione armato in un orfanotrofio di Lodz, uccidendo una ragazzina di 16 anni. Altre 9 persone sono rimaste ferite. L’aggressore sarebbe già stato fermato dalle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane armato ha fatto irruzione in un orfanotrofio a Lodz, in Polonia, uccidendo una 16enne. Altri 9 bambini sono rimasti feriti e 5 sono stati ricoverati in ospedale. Le forze dell'ordine avrebbero già fermato il sospettato, che è entrato nella struttura armato di coltello, e stanno indagando sul movente dell'attacco.

Stando a quanto finora reso noto dalla stampa internazionale, l'adolescente è morta sul colpo a seguito dell'aggressione mentre le altre 5 persone sono state portate in ospedale, fortunatamente fuori pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, l'aggressore sarebbe un giovane di appena 19 anni che non è mai stato ospite della struttura. Il giovane avrebbe fatto irruzione dapprima per aggredire un'educatrice e poi per scagliarsi contro i bambini.

Al momento dell’aggressione, nell’orfanotrofio c’erano 13 persone. L’attacco è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze per soccorrere i feriti. Per la ragazzina, invece, non vi è stato nulla da fare.