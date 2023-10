Piomba col suv nell’ufficio della polizia, travolge tutto ed esce esultando: “Mi hanno ipnotizzato” Il 34enne statunitense aveva sporto denuncia alla Polizia in Usa perché diceva che una donna lo aveva ipnotizzato ma non era stato preso sul serio. Quindi si è risentito e si è scagliato contro la centrale di polizia locale.

A cura di Antonio Palma

"Pensavo che qualcuno avesse accidentalmente messo il piede sull'acceleratore invece che sul freno, poi dall'auto è sceso quest'uomo che esultava". Così Chris Prell, il tenente responsabile del dipartimento di polizia di Independence Township, in Usa, ha raccontato il momento in cui un uomo del posto si è schiantato volontariamente con l'auto contro la locale centrale di polizia, entrando letteralmente negli uffici e travolgendo tutto.

L'episodio risale alla scorsa settimana e vede come protagonista John Hargreaves, un 34enne di Belvidere, sempre nel New Jersey, che è stato subito arrestato e ora rischia una pesantissima condanna. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza della stessa centrale di polizia. Nei filmati si vede il piccolo suv che risale a tutta velocità il lungo vialetto che porta al dipartimento di polizia e si scaglia contro l'ingresso entrando attraverso le porte principali.

"Abbiamo una doppia porta di vetro in legno e poi c'è una serie secondaria di porte che separano l'atrio dall'area degli uffici ma lui ha distrutto tutto" ha dichiarato l'agente Pell, ricordando che solo per puro caso non si sono registrati feriti visto che lui si era appena alzato dalla sedia della scrivania trascinata via dal mezzo.

Nei video si vede poi l'uomo che subito esce dal mezzo con le braccia in alto ma mostrando l'indice di entrambe le mani. Per polizia e pubblici ministeri Hargreaves sembrava festeggiare mentre dalla vettura si sentiva musica a tutto volume. "È uscito dal suo veicolo, alzando le braccia in modo celebrativo", ha detto il procuratore della contea di Warren, Jim Pfeiffer.

I festeggiamenti però sono durati poco. Gli agenti, con calma, lo hanno subito arrestato e accusato di vari reati tra cui quello più grave di terrorismo, che è un'accusa che nel New Jersey comporta la pena massima dell'ergastolo ma anche un minimo di 30 anni di carcere.

Secondo gli investigatori, Hargreaves ha detto loro che un anno fa aveva sporto denuncia alla Polizia perché una donna lo aveva ipnotizzato ma non era stato preso sul serio quindi si era risentito. "Non era contento del modo in cui è stata gestita la situazione. Anche se la denuncia era dell'anno scorso, ha deciso che doveva sfogarsi", ha detto Pfeiffer. In realtà la polizia di Independence Township non è mai stata coinvolta in quell'indagine ma è l'ufficio più vicino all'abitazione della donna che lui accusa.

Le autorità locali affermano che il 34enne ha ammesso di essersi schiantato in precedenza anche contro il garage della donna, prima di andare alla stazione di polizia. Per questo dovrà affrontare ulteriori accuse.