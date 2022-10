Picchiata in una casa di cura di lusso, i figli nascondono una telecamera e scoprono le violenze Picchiata e maltrattata dagli infermieri in una casa di cura di lusso. I figli hanno nascosto una telecamera nella sua stanza per documentare gli abusi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine dal video esclusiva di The Guardian

A 88 anni è stata vittima di abusi fisici e psicologici in una casa di cura di lusso in Inghilterra. La struttura richiede un pagamento di quasi 100.000 sterline all'anno secondo quanto rivela il Guardian. Lo scandalo ha travolto il personale di Signature Senior Lifestyle che si prende cura di centinaia di anziani in 36 strutture di lusso nel sud dell'Inghilterra.

Protagonista della vicenda è Ann King, paziente con demenza senile. L'accaduto è stato scoperto grazie alle immagini di una telecamera nascosta piazzata all'interno della struttura dai figli dell'88enne.

La donna era ospite della casa di cura dal gennaio 2021 e i figli, preoccupati per le sue condizioni di salute in continuo peggioramento, hanno nascosto una telecamera sul suo comodino. I familiari hanno diffuso poi il filmato dei maltrattamenti tramite il Guardian per evitare che quanto successo a King possa accadere ad altri anziani. Secondo chi indaga sulla vicenda, infatti, potrebbe non trattarsi un episodio isolato.

Signature è una delle strutture sanitarie più costose del Regno Unito e si occupa di oltre 2.000 pazienti. Le 36 strutture sono di proprietà di Revera, società di assistenza con sede in Canada che possiede oltre 550 strutture in tutto il mondo.

Nelle immagini della telecamera di videosorveglianza è possibile vedere gli operatori sanitari che maltrattano la paziente strattonandola e rimproverandola. A indagare sui fatti, la polizia del Surrey, che ha preso in visione il filmato.

L'addetto alle pulizie della struttura e un impiegato hanno rilasciato delle testimonianze sulle aggressioni: i due sono stati subito sollevati dai rispettivi incarichi.

Un operatore sanitario è stato licenziato mentre altri due si sono dimessi in seguito alle accuse. Il gestore della casa di cura in questione, invece, dirige ora un'altra struttura di proprietà di Signature.

La casa di cura si è scusata con la famiglia e ha insistito sul fatto che "i comportamenti riprovevoli non sono all'ordine del giorno". I familiari però credono che gli infermieri abbiano perpetrato violenze anche su altri ospiti. King è ora tornata a casa con i due figli, ma è fortemente provata dall'accaduto.

"Mia madre mi ha chiesto di nascondermi nell'armadio per impedire alle persone di entrare di notte e farle del male" ha riferito uno dei figli della vittima.

Dalle immagini della telecamera, infatti, è possibile vedere uno degli infermieri svegliare brutalmente l'88enne nel cuore della notte per cambiarla. Nel filmato, la paziente viene violentemente strattonata fino alle lacrime.