Perde il controllo dell’aereo e precipita: chi era il pilota morto mentre svelava il sesso del nascituro Luis Ángel López Heras, 38 anni, è il pilota morto in Messico il 2 settembre durante la festa organizzata da una coppia per rivelare il genere del loro bimbo. L’uomo era molto amato dalle persone che lo conoscevano. La compagna sui social scrive: “Mi hai lasciato con un grande dolore e un enorme vuoto nel cuore”.

Luis Angel López Heras e le immagini dell’incidente durante la festa per il gender reveal.

Si chiamava Luis Ángel López Heras e aveva 38 anni il pilota morto il 2 settembre durante la festa organizzata da una coppia per rivelare ad amici e parenti il genere del loro bimbo, un "gender reveal party". L'uomo era stato ingaggiato dai due giovani per sorvolare il giardino dove si teneva l'evento e rilasciare una scia rosa o blu nel cielo, a seconda di quale fosse stato il sesso del nascituro.

Da una prima ricostruzione dell'incidente, il 38enne avrebbe perso il controllo dell'aereo quando, subito dopo aver colorato il cielo sopra le teste degli invitati di rosa, le ali si sarebbero staccate e il mezzo sarebbe caduto poco distante. L'uomo è stato soccorso ma è morto poco dopo essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale. L'intero incidente è stato ripreso in un video, poi diffuso sui social: quello che sarebbe dovuto essere un ricordo per la giovane coppia, si è trasformato nel film degli ultimi momenti di vita di López Heras.

Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, Heras era un uomo molto amato dalla sua comunità ed chi lo conosceva lo chiamava anche ‘El Merokias' o ‘El Capi' . Sui giornali sono stati anche diffusi i messaggi di cordoglio dei parenti pubblicati sui social. Tra i primi a dire addio al pilota, c'è la sua compagna, studentessa di odontoiatria dell'Università Autonoma di Sinaloa.

Sul suo profilo Facebook ha condiviso alcune foto scattate insieme alla vittima dell'incidente. "Mi hai lasciato con un grande dolore e un enorme vuoto nel cuore. Non sai quanto mi fa male la tua partenza, non riesco ad assimilarlo. Non sono riuscita a dirti addio", scrive la ragazza in un post, aggiungendo: "Ti amerò per tutta la vita".

Anche una delle cugine dell'uomo ha deciso di dedicargli un pensiero sui social network. "Cugino mio, fa male all'anima sapere che sei partito per un volo dal quale non tornerai", scrive la ragazza. "Che Dio ti abbia nella sua santa gloria, mio ‘Capi'. Vivrai per sempre nel mio cuore, riposa in pace".