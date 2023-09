Video di

Doveva svelare il sesso del nascituro in aereo, il volo precipita durante la festa: morto il pilota In Messico un giovane di 32 anni è morto dopo aver perso il controllo del velivolo che stava guidando per annunciare il sesso del nascituro a una coppia in attesa del suo primo figlio. La festa si è trasformata in breve tempo in tragedia.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'elicottero avrebbe dovuto annunciare il sesso del nascituro durante una festa in Messico. I genitori del piccolo in arrivo avrebbero dovuto guardare il cielo per vederlo tingersi di rosa o di azzurro, consuetudine che ormai si è affermata in tutto il mondo e che arriva dall'America.

Durante la festa, però, il pilota del velivolo ha perso il controllo dell'aereo ed è precipitato in pochi secondi pochi metri più lontano dal luogo del party per il neonato. Stando a quanto reso noto, Luis Angel aveva appena rilasciato la scia rosa nel cielo per annunciare la nascita di una bambina per la coppia in trepidante attesa quando le ali dell'aereo si sono staccate dal velivolo per poi cadere qualche metro più avanti. Subito dopo, il mezzo è precipitato senza lasciare scampo al suo pilota.

Il 32enne alla guida dell'aereo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato ricoverato in ospedale d'urgenza. Secondo il sito di notizie messicano Lìnea Directa, il tutto sarebbe stato ripreso dal cellulare di uno degli invitati alla festa.

Il video avrebbe dovuto essere un regalo per la coppia che aveva organizzato il party per festeggiare il nascituro e scoprirne il sesso, invece è finito nelle mani degli inquirenti che indagano sulla dinamica dell'accaduto. Dopo l'incidente, gli invitati non si sono accorti subito di quanto successo, impegnato a festeggiare la notizia relativa al sesso della bimba.

Quando alcuni dei partecipanti si sono accorti dell'incendio in corso dopo lo schianto, hanno cercato di fornire aiuto al 32enne, spegnendo le fiamme con l'acqua e allertando i soccorsi per il trasporto in ospedale. Il pilota è poi morto dopo essere stato ricoverato: secondo quanto reso noto, infatti, le sue ferite erano troppo gravi per permettergli di sopravvivere. Dopi aver trascorso la notte in ospedale, lottando per restare in vita, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.