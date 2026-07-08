Istruttore di volo dice ad allieva “Sai cosa fare”, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro Bertazzo

Si è tolto le cuffie, ha aperto il portellone del Cessna e si è lanciato nel vuoto durante il volo. L’istruttore Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, è morto dopo essersi gettato dall’aereo sopra Córdoba, in Argentina. La sua allieva 22enne è riuscita a mantenere il controllo del velivolo e ad atterrare senza conseguenze.

Leandro Bertazzo

Si è tolto le cuffie, ha aperto la porta e si è lanciato nel vuoto. A quel punto l’istruttore Leandro Andrés Bertazzo, 42 anni, ha pronunciato una frase in un primo momento forse enigmatica alla sua allieva di 22 anni: "Sai cosa devi fare". Quindi ha riposto il telefono, slacciato la cintura di sicurezza e si è gettato dall’aereo in volo, a circa 250 metri di altitudine. I fatti sono avvenuti Sabato 4 luglio, a bordo di un Cessna 150G in volo sopra la provincia di Córdoba, in Argentina.

La giovane – fortunatamente già in possesso della licenza di pilota ma comunque ancora impegnata ad accumulare ore di volo – è rimasta sola ai comandi. Con grande lucidità ha allertato i controllori di terra e ha portato l’aereo fino alla pista, completando l'atterraggio senza errori.

Il corpo di Bertazzo è stato ritrovato poco dopo in un campo rurale vicino a Toledo.

Eduardo Álvarez, direttore della scuola di pilotaggio Flying Parrot Cordoba dove lavorava l’istruttore, ha raccontato che la ragazza era scossa ma ha reagito con "grande professionalità, chiarezza e maturità", come riporta El Clarin.

"Ha mantenuto un livello altissimo", ha detto.

Bertazzo era considerato un pilota esperto e molto apprezzato. Lavorava da quattro anni alla scuola, aveva una licenza di pilota di linea americana (FAA) e si era da poco candidato per una compagnia aerea. Nessuno, nell’ambiente professionale, aveva colto segnali preoccupanti. "Quel giorno è arrivato allegro, come sempre", ha ricordato Álvarez.

Solo dopo la tragedia il padre ha rivelato che il figlio stava attraversando "un brutto periodo" e aveva recentemente cercato aiuto presso un’istituzione psichiatrica, circostanza ignota ai colleghi.

Le autorità di Córdoba proseguono le indagini. L’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario, anche se restano aperte altre piste, tra cui un possibile malfunzionamento della porta dell’aereo. Una tragedia che lascia sgomenti per la sua drammaticità e per le tante domande ancora senza risposta.