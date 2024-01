Perché Viktor Orban potrebbe presto ritrovarsi a capo del Consiglio europeo Quando Charles Michel ha annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni europee ha aperto all’ipotesi che Viktor Orbán occupi il suo attuale incarico, quello di presidente del Consiglio europeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Viktor Orbán potrebbe presto diventare presidente del Consiglio europeo. Un'ipotesi che si è fatta improvvisamente concreta, quando Charles Michel – che attualmente detiene l'incarico – ha annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni europee. Nel caso (probabile) in cui venisse eletto, dovrebbe dimettersi in anticipo, lasciando il posto a chi detiene la presidenza di turno in Ue. E da luglio, tocca all'Ungheria.

Si tratta di uno scenario che ha provocato un vero e proprio terremoto all'interno dell'Unione. Orbán guida un governo di estrema destra, le cui politiche sono state spesso richiamate dalle istituzioni europee, soprattutto in tema di diritti civili e stato di diritto, tanto che la Commissione è arrivata a sospendere i fondi legati al bilancio pluriennale comunitario che spettano a Budapest. La possibilità di avere Orbán alla guida di uno dei tre pilastri istituzionali dell'Unione europea è di per sé spinosa, ma lo diventerebbe a maggior ragione se avvenisse in un momento particolarmente delicato, come l'immediato post-elezioni.

Una volta rinnovato il Parlamento europeo, infatti, si dovranno eleggere il presidente della Commissione europea e i suoi commissari, un processo in cui i leader riuniti nel Consiglio hanno un ruolo fondamentale. La presidenza di Orbán in questo contesto potrebbe quindi influire sulla composizione della prossima Commissione Ue.

Le tensioni tra il premier ungherese e gli altri leader europei (o almeno alcuni di loro) non riguardano solo le politiche interne di Budapest e gli attriti sul budget, ma anche un tema di importanza fondamentale per l'Ue: il sostegno all'Ucraina. A metà dicembre, infatti, Orbán ha bloccato le trattative del Consiglio Ue sul nuovo pacchetto di aiuti a Kiev dal valore di 50 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l'attuale presidente del Consiglio Ue, Charles Michel ha annunciato che il prossimo giugno 2024 correrà come capolista del suo partito, cioè il Movimento riformista. Il suo mandato prevede l'incarico fino a novembre, ma nel caso in cui venisse eletto al Parlamento lo lascerebbe allo Stato membro che detiene la presidenza di turno. L'Ungheria, appunto.