L’Ungheria blocca 50 miliardi di euro per l’Ucraina, è stallo sul nuovo pacchetto di aiuti dell’Ue Nella notte il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bloccato le trattative del Consiglio Ue su un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 50 miliardi di euro. Un pacchetto su cui, ha assicurato il presidente del Consiglio Michel, c’è un “ampio accordo politico a 26”, cioè con tutti tranne l’Ungheria. Proseguono le trattative.

A cura di Luca Pons

Arriva subito la ‘ripicca' dell'Ungheria al Consiglio europeo. Dopo essere uscito dalla stanza ieri per permettere il voto sui negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue, il primo ministro Viktor Orban nella notte ha bloccato due trattative: quella sul bilancio europeo, e quella su un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro proprio per Kiev.

La decisione è arrivata dopo un'intera giornata di trattative sul punto. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha cercato di minimizzare lo stallo dichiarando: "Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c'è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l'Ucraina". Il problema è che senza un accordo a 27 (cioè con tutti i Paesi dell'Unione europea) difficilmente la misura potrà essere approvata.

È da vedere quali rivendicazioni porterà avanti l'Ungheria ora in cambio del suo via libera al pacchetto. Le tensioni diplomatiche all'interno dell'Ue sono ormai costanti, specialmente tra il governo di Orban e gli altri Stati membri. Sui social, il primo ministro ha scritto: "Riassunto del turno di notte: veto sui soldi extra all'Ucraina e veto sul bilancio pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo al Consiglio europeo dopo un'adeguata preparazione". Per un tema come gli aiuti economici e militari, naturalmente, le tempistiche possono essere una questione cruciale. Così a Bruxelles continua il negoziato, anche in queste ore. Oggi è l'ultimo giorno del Consiglio europeo.

Ieri era stato considerato un successo diplomatico l'avvio dei negoziati di adesione di Kiev all'Unione europea: Orban era stato convinto a lasciare la stanza, così che gli altri Paesi hanno potuto votare all'unanimità. Secondo quanto riportato da Politico, era stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a proporre a Orban di uscire per evitare da una parte di essere obbligato a votare a favore, e dall'altra di usare il suo potere di veto. L'Ungheria ha comunque criticato la decisione, ma ha rinunciato a prendere parte al voto. Anche perché non sarà l'ultimo passaggio, in un'eventuale ingresso dell'Ucraina in Ue, in cui sarà necessario il consenso ungherese.

Nella notte era poi arrivata la notizia che la Commissione europea ha deciso di sbloccare 10 dei 31 miliardi di euro di fondi europei che spettano all'Ungheria, e che attualmente sono ‘congelati' perché alcune norme ungheresi violano lo Stato di diritto. Il motivo è che il pacchetto di riforme che il Parlamento di Budapest ha approvato a maggio sull'indipendenza del sistema giudiziario sarebbero soddisfacenti per gli standard europei.

Questo non è bastato, evidentemente, ad appianare le tensioni. Oltre al blocco sui fondi all'Ucraina c'è anche quello sul quadro finanziario pluriennale, sempre perché si richiederebbe di inserire fondi aggiuntivi per l'Ucraina. I lavori proseguiranno oggi, ma non è chiaro quanto Orban sia disposto a cedere e quanto, invece, sia pronto a rimandare le trattative all'anno prossimo.