Perché Kate Middleton non si è mostrata negli ultimi due mesi prima dell'annuncio del cancro Kate Middleton ha annunciato in un videomessaggio di avere il cancro. Lo avrebbe scoperto a fine febbraio, più di un mese dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta a metà gennaio. Ecco cosa è successo dalla sua ultima apparizione pubblica a Natale oggi.

A cura di Ida Artiaco

Dopo settimane di apprensione, indiscrezioni, foto esclusive e/o ritoccate e video rubati, Kate Middleton è uscita allo scoperto annunciando in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social ufficiali e registrato dalla BBC di avere un cancro e di essersi già sottoposta a chemioterapia preventiva.

La Principessa del Galles, mostrandosi su una panchina, ha raccontato: "A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale. In quel momento si pensava che io non avessi il cancro. Ma i test dopo l'operazione hanno rivelato che il cancro era presente. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento".

Dunque Kate avrebbe scoperto del cancro a fine febbraio, più o meno negli stessi giorni in cui il Principe William ha annullato la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa a Windsor per Costantino di Grecia, scomparso l'anno scorso, e suo padrino, per non ben precisati "motivi personali".

Era il 27 febbraio, più di un mese dopo che la moglie si era sottoposta al delicato intervento all'addome alla London Clinic e due mesi dopo la sua ultima apparizione pubblica lo scorso 25 dicembre a Sandringham in occasione delle celebrazioni del Natale.

Cosa è successo nelle settimane successive alla diagnosi? È stata proprio Kate Middleton a raccontarlo nel videomessaggio: "William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, la cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene".

E poi, ancora: "Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata".