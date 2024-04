video suggerito

Pensava che il ronzio nell'orecchio fosse acufene: le viene diagnosticato un tumore al cervello Denise Wingfield, 55enne inglese, madre di tre figli, da circa cinque anni lotta contro contro un oligodendroglioma di grado 2, un raro cancro al cervella, inizialmente scambiato per un acufene dal suo otorinolaringoiatra. "Non avevo altri sintomi se non quello strano rumore nell'orecchio…" spiega.

A cura di Biagio Chiariello

Denise Wingfield

Aveva scambiato un ronzio nell'orecchio per acufene. In realtà era un tumore al cervello.

Denise Wingfield, 55enne di Bristol, Regno Unito, faceva fatica a dormire a causa di quel rumore "sordo" ma "divertente" e così il suo medico lo aveva indirizzato ad un otorinolaringoiatra. La prima diagnosi ha stabilito che era affetta da acufene.

Ma dopo una risonanza magnetica nel 2019, i medici hanno trovato un'anomalia nel suo cervello e un mese dopo Denise è stata sottoposta a una craniotomia. Dopo l'intervento, alla 55enne, mamma di tre figli, è stato diagnosticato un oligodendroglioma di grado 2, un raro cancro al cervello.

Denise ha subito un ulteriore intervento chirurgico in seguito alle complicazioni della craniotomia, oltre a sei settimane di radioterapia e quattro cicli di chemioterapia. Purtroppo il tumore non è ancora stato sconfitto, come lei stessa ha spiegato al Daily Mail.

"Non avevo altri sintomi se non quello strano rumore nell'orecchio. Quando cercavo di dormire la notte sembrava più forte, anche se era sempre lì – non avrei mai immaginato per un momento che fosse causato da un tumore al cervello" ha ammesso nell'intervista al tabloid britannico. "Dato che il mio tumore cresce lentamente, i medici che mi seguono vogliono attendere un'ulteriore crescita prima di sottopormi a un altro programma di cure, inclusa una versione meno brutale della chemioterapia" spiega.

Denise Wingfield

Louise Aubrey, responsabile dello sviluppo della comunità presso Brain Tumor Research, ha dichiarato: "Purtroppo la storia di Denise non è unica. Nel Regno Unito, a 16.000 persone ogni anno viene diagnosticato un tumore al cervello, ma solo l'1% della spesa nazionale per la ricerca sul cancro è stata destinata a questa tipologia di cancro".

La signora Wingfield ha concluso: "Camminare è diventata la mia terapia. Mi metto le cuffie con un po' di musica e vado avanti, sono consapevole del momento. Mi sono ritrovato a voler vivere la mia vita appieno. Negli anni successivi all'intervento chirurgico, ho viaggiato e preso parte ad attività piene di adrenalina, inclusa una teleferica con mio figlio dall'estremità del molo di Bournemouth alla spiaggia".