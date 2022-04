Pedofilo finge di essere morto per evitare processo: rintracciato e arrestato dopo 6 anni Jacob Greer, 28enne dello Stato USA dell’Iowa, era stato arrestato nell’aprile del 2016 per possesso di materiale pedopornografico. Dopo essere stato rilasciato su cauzione in attesa di processo, aveva fatto ritrovare la propria auto con all’interno un biglietto in cui sosteneva di volersi suicidare…

A cura di Biagio Chiariello

Un 28enne americano ha simulato la propria morte per evitare un processo con l'accusa di pornografia infantile. Jacob Greer, 28 anni, dello Stato dell'Iowa, è stato arrestato nello Stato di Washington dopo quasi sei anni di fuga, ha confermato l'US Marshals Service. Le autorità hanno come l'uomo vivesse come un "sopravvissuto" nascondendosi in capanne abbandonate.

Nell'aprile 2016, gli agenti delle forze dell'ordine avevano arrestato Greer per il possesso di materiale pedopornografico. L'uomo era stato rilasciato su cauzione sotto la supervisione del processo preliminare e aveva vissuto con sua nonna a Des Moines, Iowa, con un braccialetto elettronico alla caviglia. Il 31 maggio 2016 all'ufficiale di libertà vigilata di Greer è stato notificato che il dispositivo GPS era stato rimosso. Durante le ricerche i funzionari hanno trovato il veicolo del fuggitivo. All'interno c'era un biglietto nel quale Greer manifestava l'intenzione di suicidarsi, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. Lo stesso giorno è stato emesso un mandato d'arresto federale nei suoi confronti.

L'8 giugno 2016, gli investigatori hanno trovato un veicolo diverso a Flathead, nel Montana, che Greer aveva acquistato con un prestito di $ 1.000 da un amico. Le autorità hanno appreso che era partito dall'Iowa con i soldi, uno zaino pieno di equipaggiamento di sopravvivenza, con tanto di arco e frecce. L'uomo è stato visto l'ultima volta con indosso un cappello mimetico in un Wal-Mart a Kalispell, nel Montana, il 3 giugno 2016.

Nella giornata di Lunedì 4 aprile, i funzionari hanno individuato e arrestato Greer a Spanaway, Washington. Attualmente è rinchiuso al Federal Detention Center di Seattle, Washington, e sarà riportato in Iowa dove sarà processato. Ted Kamatchus, sceriffo del distretto meridionale dell'Iowa, ha affermato che l'arresto di Greer è "una testimonianza della tenacia dei vice sceriffi degli Stati Uniti e dei nostri partner investigativi". "Anche se il caso sembrava concluso, non si sono mai arresi", ha aggiunto.