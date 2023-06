Pazienti violentate da uno sconosciuto mentre dormono in ospedale di notte: incubo in Usa Il 28enne, che non era un paziente né un dipendente dell’ospedale, si è introdotto nottetempo tra i corridoi della grande strutture sanitaria e ha abusato di tre pazienti prima di essere fermato.

A cura di Antonio Palma

Eludendo qualsiasi controllo, un uomo è entrato all'interno di un ospedale di notte, riuscendo a raggiungere i reparti di degenza e a intrufolarsi nelle stanze, e infine è arrivato ad abusare sessualmente di ben tre pazienti ricoverate prima di essere fermato. L'agghiacciante sequenza è andata in scena in un ospedale della città di Wichita, nello Stato del Kansas, inUsa, dove infine l'uomo è stato fermato e arrestato dalla polizia.

Si tratta di un giovane di 28 anni del posto, Miquel Rodela, che ora deve rispondere di tre casi di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, tutto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì e più precisamene nelle primissime ore di giovedì scorso, 15 giugno.

Il 28enne, che non era un paziente né un dipendente dell'ospedale, si è introdotto nottetempo tra i corridoi della grande strutture sanitaria del S. Francis Hospital di Wichita sorprendendo le pazienti che dormivano, arrivando a violentarle. Solo le urla delle donne ricoverate ha attirato l'attenzione di altri presenti e infine delle guardie dell'ospedale che sono poi intervenute per bloccare l'uomo.

Il ventottenne però ha avuto la meglio anche sui vigilantes e dopo un colluttazione con loro li ha feriti e si è divincolato per scappare. Solo l'intervento di una pattuglia della polizia infine ha messo le manette ai polsi dell'uomo arrestandolo. Il portavoce della polizia di Wichita, Juan Rebolledo, ha spiegato che gli agenti hanno ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 2 di notte di giovedì che parlava di due guardie picchiate da un uomo. Solo dopo l'arresto è emerso che in realtà l'aggressore aveva abusato di tre pazienti.

L'uomo ora è in carcere con una cauzione di 250mila dollari. Le indagini a suo carico proseguono per capire come abbia fatto a entrare nell'ospedale indisturbato e se avesse dei complici. Secondo il Dipartimento penitenziario del Kansas, l'uomo è già noto alle forze dell'ordine per condanne precedenti per aggressione aggravata e furto. L'ospedale dal suo canto mantiene il massimo riserbo sui fatti vista la gravità dell'aggressione e per mantenere la privacy delle pazienti aggredite.