Paura sulle montagne russe, enorme crepa sul pilastro ma la giostra continua a funzionare Lo stop alla giostra del parco giochi statunitense solo quando alcuni visitatori si sono accorti da terra che su uno dei pilastri di supporto delle montagne russe si era aperta una enorme crepa nonostante l’attrazione continuasse a funzionare.

A cura di Antonio Palma

Paura in un parco divertimenti della Carolina del Nord, in Usa, quando alcuni visitatori si sono accorti da terra che su uno dei pilastri di supporto delle montagne russe si era aperta una enorme crepa nonostante l’attrazione continuasse a funzionare con il passaggio dei vagoni carichi di turisti. La scena, ripresa anche in un breve video, ha fatto scattare subito l’allarme fino a spingere i gestori del parco divertimenti a chiudere l’intera giostra.

L’attrazione, denominata Fury 325 e considerata una delle giostre più alte e più lunghe dell'enorme parco che si trova a cavallo dei confini di stato della Carolina del Nord e del Sud, è stata chiusa venerdì scorso. La crepa, ben evidente anche da lontano, è apparsa in cima a un pilastro di supporto in acciaio che al passaggio delle vetture si muoveva vistosamente. Secondo molti testimoni, però, la crepa era già presenti nei giorni precedenti senza che nessuno facesse niente anche se solo venerdì sarebbe diventata così ampia.

Una residente della zona ha pubblicato una foto su Facebook che dice di aver scattato il 24 giugno e che sembra mostrare la crepa che inizia a formarsi. Gli ispettori dell'Ufficio apposito del Dipartimento del lavoro della Carolina del Nord hanno in programma di essere nel parco giochi lunedì per indagare sui fatti, secondo quanto comunicato dal portavoce del dipartimento.

"Il giga coaster più alto, più veloce e più lungo del Nord America ​​​​rimarrà chiuso fino a quando non verranno effettuate ispezioni e riparazioni” hanno affermato dal parco giochi, aggiungendo: “Il team di manutenzione del parco sta conducendo un'ispezione approfondita e la giostra rimarrà chiusa fino al completamento delle riparazioni". Il resto del parco divertimenti e parco acquatico è rimasto però aperto al pubblico.

“La sicurezza è la nostra massima priorità e apprezziamo la pazienza e la comprensione dei nostri stimati ospiti durante questa fase. Come parte dei nostri protocolli di sicurezza completi, tutte le giostre, inclusa la Fury 325, vengono sottoposte a ispezioni quotidiane per garantirne il corretto funzionamento e l'integrità strutturale", hanno aggiunto dal Parco.