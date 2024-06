video suggerito

Paura in volo, l’aereo prende fuoco mentre decolla: costretto ad atterraggio d’emergenza Un Boeing 777 della Air Canada in partenza da Toronto e diretto a Parigi è dovuto tornare indietro subito dopo il decollo e fare un atterraggio di emergenza. A bordo circa 400 persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Per fortuna non si registrano feriti, ma i video del decollo di un aereo della Air Canada fanno paura: si vedono fiamme dal velivolo durante il decollo, motivo per il quale l’aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. L'incidente, ripreso appunto dalle telecamere, è avvenuto dopo il decollo dell'aereo Boeing 777 da Toronto il 5 giugno scorso.

A bordo c’erano 389 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio diretti all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. Dopo il decollo il velivolo è arrivato alla quota di 1000 metri di altezza circa, quando il pilota è stato costretto a tornare indietro perché uno dei motori apparentemente ha presto fuoco.

A meno di un'ora dalla partenza quindi l’aereo Air Canada ha fatto un atterraggio di emergenza ritornando all'aeroporto di Toronto dove sulla pista lo aspettavano le autopompe dei vigli del fuoco. Fortunatamente l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza senza riportare feriti o vittime.

I passeggeri hanno poi volato su un altro aereo la sera stessa. In una dichiarazione Air Canada ha affermato: "Il video pubblicato in rete dell'incidente mostra il motore nel punto di stallo del compressore, cosa che può accadere con un motore a turbina quando la sua aerodinamica è compromessa. Ciò può essere causato da vari fattori, ma il risultato è che il flusso d'aria attraverso il motore viene interrotto provocando l'incendio del carburante nella parte inferiore del motore, motivo per cui nel video sono visibili le fiamme. Non ha preso fuoco il motore”.

La compagnia aerea ha inoltre osservato che, grazie ai suoi piloti ben addestrati, la situazione si è stabilizzata rapidamente e l'aereo è atterrato normalmente.